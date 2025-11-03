  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

03.11.2025, 12:05 Uhr

Kreis Bergstrasse – Wirtschaftsförderung besucht Bestattungshaus Überwald

Kreis Bergstrasse / Metropolregion Rhein-Neckar – Landrat Christian Engelhardt, Sebastian Schröder, Geschäftsführer der Zukunftsoffensive Überwald GmbH (ZKÜ), und die Wirtschaftsförderung Bergstraße waren Gast beim Preisträger im Gründungswettbewerb der Gründungsoffensive Bergstraße 2024.

Mit dem Gründungswettbewerb im Rahmen der Gründungsoffensive Bergstraße bietet die Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WFB) den Teilnehmenden jedes Jahr aufs Neue die Chance, nicht nur Gewinne, sondern zudem jede Menge Aufmerksamkeit und wichtige Kontakte zu erhalten. 2024 wurde zum zweiten Mal der Preis „Zukunftsweisende junge Unternehmen“ vergeben. Hier setzte sich Nils Schwabedissen mit dem Bestattungshaus Überwald aus Wald-Michelbach durch.

In diesen Tagen fand ein Unternehmensbesuch beim Bestattungshaus Überwald statt. Über die Angebote und Serviceleistungen überzeugten sich vor Ort: Landrat Christian Engelhardt, WFB-Aufsichtsratsvorsitzender, Sebastian Schröder, Geschäftsführer der Zukunftsoffensive Überwald GmbH (ZKÜ), Dr. Matthias Zürker, Geschäftsführer der WFB, Marco Kreuzer, Leiter des Unternehmens- und Gründungsservice der WFB, und Julia Freier, Projektmanagerin des WFB-Fachbereichs Unternehmens- und Gründungsservice.

Die Gäste begrüßten Bestattungsmeister Nils Schwabedissen und seine Mutter, Angelika Schwabedissen. „Wir bieten Unterstützung in allen Belangen der Bestattungsvorsorge und -durchführung, organisieren die Trauerfeier und stellen die Wünsche des Verstorbenen und der Angehörigen in den Mittelpunkt“, so der Gründer. Doch damit nicht genug: Das Bestattungshaus bietet auch Veranstaltungen mit externen Dozenten zur Information – etwa zur Vorsorgevollmacht sowie Betreuungs- und Patientenverfügung oder zu den Themen Erben und Vererben. Auch ein Kurs über das fachgerechte Umsorgen von schwerkranken und sterbenden Menschen war bereits im Angebot. Diese Angebote treffen stets auf sehr gute Resonanz, wie Schwabedissen informierte. Und regelmäßig besuchen auch junge Leute das Beerdigungsinstitut: Immer wieder machen Konfirmandinnen und Konfirmanden hier Station und erst kürzlich war eine Schulklasse zu Besuch, um sich über das Thema Sterben und den Umgang damit zu informieren. Was den Status Quo nach dem ersten Jahr nach Gründung betrifft, sagte er: „Das Unternehmen funktioniert, die Zahlen passen.“

Über den Gründungswettbewerb kann er nur Positives berichten: „Meine Erfahrungen damit waren sehr gut, der Preis hat mich sehr motiviert und mehr Reichweite gegeben“, so der Gründer. Gerade die Plakataktion, bei der großformatige Plakatwände mit den Preisträgerinnen und Preisträgern des Gründungswettbewerbs der Wirtschaftsregion Bergstraße im Kreisgebiet und auch außerhalb der Wirtschaftsregion Bergstraße zu sehen waren (wir berichteten), habe für viel Aufmerksamkeit gesorgt.

Derzeit arbeiten Nils Schwabedissen, seine Mutter und zwei Minijobber im Bestattungsinstitut. Die Einstellung von weiteren Angestellten ist geplant und „wir werden künftig auch ausbilden“, sagte Schwabedissen.

„Im Rahmen des Gründungswettbewerbs war dies eine Existenzgründung, die mich überrascht hat und sehr außergewöhnlich ist“, so Landrat Engelhardt, der sich zudem sehr positiv darüber äußerte, dass sich Schwabedissen mit 22 Jahren für dieses Gewerbe entschieden hat – und bereits Bestattungsmeister ist.

Den Faden griff Dr. Zürker auf: „Sie haben Ihr Handwerk von der Pike auf gelernt“, sagte er mit Blick darauf, dass Schwabedissen bereits als Schüler im Bestattungsinstitut ausgeholfen hat, in dem seine Mutter seinerzeit im Neckartal beschäftigt war. Und er fügte hinzu: „Uns als Wirtschaftsförderung ist es wichtig, den Kontakt zu den Gründerinnen und Gründern sowie Unternehmen zu halten. Unsere Unterstützung währt auch über den Gründungszeitraum hinaus“, schloss er.

Als Gewinner des Preises „Zukunftsweisende junge Unternehmen“ erhielt das Bestattungshaus 2.000 Euro – gesponsert von der microtech GmbH aus Fürth, welche für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Gründungswettbewerbs außerdem für zwölf Monate ein Softwarepaket mit einem Gesamtwert von rund 1.200 Euro kostenfrei zur Verfügung gestellt hatte. 
Info: Das Bestattungshaus Überwald in Wald-Michelbach finden Sie im Internet unter www.bestattungshaus-ueberwald.de.

Wissenswertes über die Wirtschaftsregion Bergstraße und die Serviceleistungen der WFB gibt es unter www.wirtschaftsregion-bergstrasse.de.

Quelle: Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH

Zuletzt aktualisiert am 3. November 2025, 12:05

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT
    MRN-SHOP.de
    BEI REGIONALEN UNTERNEHMEN KAUFEN

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com