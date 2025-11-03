Kreis Bergstrasse – Wirtschaftsförderung besucht Bestattungshaus Überwald

Kreis Bergstrasse / Metropolregion Rhein-Neckar – Landrat Christian Engelhardt, Sebastian Schröder, Geschäftsführer der Zukunftsoffensive Überwald GmbH (ZKÜ), und die Wirtschaftsförderung Bergstraße waren Gast beim Preisträger im Gründungswettbewerb der Gründungsoffensive Bergstraße 2024.

Mit dem Gründungswettbewerb im Rahmen der Gründungsoffensive Bergstraße bietet die Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WFB) den Teilnehmenden jedes Jahr aufs Neue die Chance, nicht nur Gewinne, sondern zudem jede Menge Aufmerksamkeit und wichtige Kontakte zu erhalten. 2024 wurde zum zweiten Mal der Preis „Zukunftsweisende junge Unternehmen“ vergeben. Hier setzte sich Nils Schwabedissen mit dem Bestattungshaus Überwald aus Wald-Michelbach durch.

In diesen Tagen fand ein Unternehmensbesuch beim Bestattungshaus Überwald statt. Über die Angebote und Serviceleistungen überzeugten sich vor Ort: Landrat Christian Engelhardt, WFB-Aufsichtsratsvorsitzender, Sebastian Schröder, Geschäftsführer der Zukunftsoffensive Überwald GmbH (ZKÜ), Dr. Matthias Zürker, Geschäftsführer der WFB, Marco Kreuzer, Leiter des Unternehmens- und Gründungsservice der WFB, und Julia Freier, Projektmanagerin des WFB-Fachbereichs Unternehmens- und Gründungsservice.

Die Gäste begrüßten Bestattungsmeister Nils Schwabedissen und seine Mutter, Angelika Schwabedissen. „Wir bieten Unterstützung in allen Belangen der Bestattungsvorsorge und -durchführung, organisieren die Trauerfeier und stellen die Wünsche des Verstorbenen und der Angehörigen in den Mittelpunkt“, so der Gründer. Doch damit nicht genug: Das Bestattungshaus bietet auch Veranstaltungen mit externen Dozenten zur Information – etwa zur Vorsorgevollmacht sowie Betreuungs- und Patientenverfügung oder zu den Themen Erben und Vererben. Auch ein Kurs über das fachgerechte Umsorgen von schwerkranken und sterbenden Menschen war bereits im Angebot. Diese Angebote treffen stets auf sehr gute Resonanz, wie Schwabedissen informierte. Und regelmäßig besuchen auch junge Leute das Beerdigungsinstitut: Immer wieder machen Konfirmandinnen und Konfirmanden hier Station und erst kürzlich war eine Schulklasse zu Besuch, um sich über das Thema Sterben und den Umgang damit zu informieren. Was den Status Quo nach dem ersten Jahr nach Gründung betrifft, sagte er: „Das Unternehmen funktioniert, die Zahlen passen.“

Über den Gründungswettbewerb kann er nur Positives berichten: „Meine Erfahrungen damit waren sehr gut, der Preis hat mich sehr motiviert und mehr Reichweite gegeben“, so der Gründer. Gerade die Plakataktion, bei der großformatige Plakatwände mit den Preisträgerinnen und Preisträgern des Gründungswettbewerbs der Wirtschaftsregion Bergstraße im Kreisgebiet und auch außerhalb der Wirtschaftsregion Bergstraße zu sehen waren (wir berichteten), habe für viel Aufmerksamkeit gesorgt.

Derzeit arbeiten Nils Schwabedissen, seine Mutter und zwei Minijobber im Bestattungsinstitut. Die Einstellung von weiteren Angestellten ist geplant und „wir werden künftig auch ausbilden“, sagte Schwabedissen.

„Im Rahmen des Gründungswettbewerbs war dies eine Existenzgründung, die mich überrascht hat und sehr außergewöhnlich ist“, so Landrat Engelhardt, der sich zudem sehr positiv darüber äußerte, dass sich Schwabedissen mit 22 Jahren für dieses Gewerbe entschieden hat – und bereits Bestattungsmeister ist.

Den Faden griff Dr. Zürker auf: „Sie haben Ihr Handwerk von der Pike auf gelernt“, sagte er mit Blick darauf, dass Schwabedissen bereits als Schüler im Bestattungsinstitut ausgeholfen hat, in dem seine Mutter seinerzeit im Neckartal beschäftigt war. Und er fügte hinzu: „Uns als Wirtschaftsförderung ist es wichtig, den Kontakt zu den Gründerinnen und Gründern sowie Unternehmen zu halten. Unsere Unterstützung währt auch über den Gründungszeitraum hinaus“, schloss er.

Als Gewinner des Preises „Zukunftsweisende junge Unternehmen“ erhielt das Bestattungshaus 2.000 Euro – gesponsert von der microtech GmbH aus Fürth, welche für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Gründungswettbewerbs außerdem für zwölf Monate ein Softwarepaket mit einem Gesamtwert von rund 1.200 Euro kostenfrei zur Verfügung gestellt hatte.

Quelle: Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH

Zuletzt aktualisiert am 3. November 2025, 12:05