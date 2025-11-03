Hockenheim – Zusätzlicher Öffnungstermin des Bürgerbüros am Samstag

Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Wenn’s unter der Woche nicht klappt – Das Bürgerbüro der Stadtverwaltung in Hockenheim bietet neben den regulären Öffnungszeiten zusätzlich einmal im Monat einen weiteren Öffnungstermin am Samstag an, sodass auch die Bürgerinnen und Bürger ihre Termine im Rathaus erledigen können, bei denen es unter der Woche nicht klappt. Der nächste offene Samstag ist am 8. November 2025.

Die Öffnungszeit an diesem Tag ist von 9 bis 12 Uhr. Termine werden ausschließlich nach vorheriger Anmeldung über unseren Online-Terminkalender oder via Telefon (06205 – 21 2500) vergeben.

Das Rathaus möchte mit dem zusätzlichen Samstag den Bürgerinnen und Bürgern zusätzlichen Service bieten und so eine weitere Möglichkeit darstellen, nötige Behördengänge zu erledigen.

Quelle: Stadt Hockenheim

Zuletzt aktualisiert am 3. November 2025, 09:13