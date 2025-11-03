Hirschberg – S3L-Siegesserie in Erlangen gerissen

Hirschberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Die erste Herrenmannschaft der Spielgemeinschaft S3L unterlag auswärts dem HC Erlangen II mit 33:38 (16:18).

(Hirschberg 03.11.2025) Gerne hätte Trainer Florian Taafel diese Punkte mit nach Hause geholt und nach fünf Siegen in Folge die Serie fortgesetzt, doch es hat nicht sollen sein: „“Wir hatten nicht die Abwehrqualität, die wir in den letzten Spielen gesehen haben“, resümiert der Coach. Es habe an Konzentration gefehlt: „Wir haben defensiv nicht den Zugriff gehabt, den wir gebraucht hätten“. 38 Gegentore sprechen für sich, da wird es dann in der Staffel Süd gegen jeden Gegner schwer.

Bereits in der ersten Halbzeit ging die U 23 Mannschaft aus Erlangen leicht in Führung, die Partie blieb im Wesentlichen ausgeglichen, doch der S3L gelang es nicht, das Spiel zu drehen. Das setzte sich in der zweiten Halbzeit fort. Insgesamt hatte das junge und dynamische Team aus Nordbayern mit der Unterstützung von Bundesliga Spieler Lars Genz immer die Nase vorn und kamen mit dem durchweg hohen Tempo im Spiel auch besser zurecht. Lobende Worte fand Florian Taafel dennoch für den Angriff, hier habe man gute Lösungen gefunden.

Vor allem Lukas Gutsche und Leon Keller gefielen dem Coach „die beiden haben wirklich einen guten Job gemacht“, so Taafel.

Bereits am nächsten Samstag steht schon wieder Erlangen auf dem Plan – wenn auch eine andere Mannschaft. Die S3L erwartet den TV Erlangen Bruck in der eigenen Halle. „Da müssen wir dringend eine Schippe drauflegen“, mahnt der Trainer. Er will nämlich unbedingt die Erfolgsserie der Bergsträßer Handballer fortsetzen und gleich wieder die Kurve nach oben kriegen. Anwurf in der Heinrich-Beck Halle ist am 08. November um 19:30 Uhr.

In der Tabelle ist die S3L auf den 9. Platz zurückgefallen (10:10); der HC Erlangen II liegt auf dem 10. Platz (9:7) und der TV Erlangen Bruck auf dem 8. Platz (10:10). Im Mittelfeld geht es also sehr eng zu in der Tabelle und entsprechend kann sich da auch schnell etwas ändern.

(feh)

S3L Handball: Moritz Mangold, Lukás Lúba, Sven Schreiber (5), Lukas Gutsche (1), Stefan Salger (7), Niklas Krämer (3), Jan Knaus, Bastian Seitz, Tobias Schetters (4), Moritz Keller, Jakob Leun (2), Lucas Bauer (4), Leon Keller (4), Max Preller (2), Maximilian Kessler (1).

Die Spielgemeinschaft „Saase³Leutershausen Handball“ wurde von den vier Vereinen SG Leutershausen, TVG Großsachsen, SG Hohensachsen und TSG Lützelsachsen gegründet und ist Mitgesellschafter der S3L-Spielbetriebs GmbH. Unterstützt wird die Spielgemeinschaft durch den Förderverein S3L Handball.

Zuletzt aktualisiert am 3. November 2025, 18:27