Heppenheim – Krimineller gibt sich als Wasserwerker aus – Polizei warnt vor Betrugsmasche

Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) – Ein Krimineller hat am Donnerstagvormittag (30.10.) mit der Masche des Falschen Wasserwerkers vermutlich Beute gemacht. Gegen 9.30 Uhr klingelte der bislang noch unbekannte Täter bei einem lebensälteren Mann in Heppenheim und gab sich als Wasserwerker aus. Angeblich müsste er die Wasserhähne in der Wohnung des Seniors überprüfen, weil das Wasser verunreinigt sei. Der Mann ließ den Unbekannten schließlich in seine Wohnung. Hier lenkte er den Bewohner geschickt ab und durchwühlte Schubladen und den Schreibtisch, bevor er das Weite suchte. Ob der Täter etwas entwendete, steht noch nicht abschließend fest. Das Kommissariat 21/22 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Vor dem Hintergrund des aktuellen Geschehens warnt die Polizei vor falschen Handwerkern und rät: Lassen sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung. Lassen Sie Handwerker nur dann herein, wenn Sie sie selbst bestellt haben. Bitten Sie gegebenenfalls darum, vor der Wohnungstür zu warten, bis Sie sich mit einer Vertrauensperson, zum Beispiel einem Nachbarn oder Angehörigen, beraten haben. Scheuen Sie sich nicht, die Polizei zu alarmieren. Die Beamten können schnell erkennen, ob es sich um Kriminelle handelt.

Zuletzt aktualisiert am 3. November 2025, 22:54