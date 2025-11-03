Heidelberger Theaterpreis 2025 verliehen – Vier Ensembles nehmen Preise mit nach Hause

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Sonntagabend endeten die diesjährigen Heidelberger Theatertage mit der Verleihung des des Heidelberger Theaterpreises. Neun freie Ensembles aus ganz Deutschland und Österreich zeigten ihre Stücke Wettbewerb. Am Ende konnte das Ensemble E3 aus Wien die Jury überzeugen. Weitere Preise gingen an die exen aus Rantzau und das Salzburger Theater der Mitte aus Salzburg. Den Publikumspreis sowie den Preis der Studierendenjury sicherte sich die Schauspielerin Lilly-Marie Vogler für ihr Solo „Iphigenies Rache“.

Nach zweieinhalb eindrucksreichen Festivalwochen endeten am Sonntagabend die diesjährigen Heidelberger Theatertage mit der feierlichen Verleihung des 25. Heidelberger Theaterpreises. Der erste Preis der Jury ging in diesem Jahr nach Wien: Das Ensemble E3 wurde ausgezeichnet für „In Arbeit“, ihren rasanten Abend rund um die Komplexitäten des Klimawandels.

„Die Schauspieler*innen des E3-Ensembles halten uns mit dem Ergebnis ihrer ästhetischen Forschung den Spiegel vor und treffen mit ihrer tempogeladenen Inszenierung, ihren kreativen Regie-Einfällen mit viel schwarzem Humor und Selbstironie in Herz und Hirn.“, begründete die Festivaljury ihre Entscheidung in der vor Ort gehaltenen Laudatio.

Den zweiten Preis der Jury teilen sich zwei Produktionen: Die exen aus Rantzau für das autobiografische Puppentheaterstück „Das Porträt eine Vogels“ sowie das Salzburger Theater der Mitte für seine sechsstündige Soloversion von Goethes „Faust I & II“.

Die Studierendenjury des Pädagogischen Hochschule sowie das Publikum sorgten schließlich für eine weitere Siegerin: Schauspielerin Lilly-Marie Vogler überzeugte beide mit ihrem selbstgeschriebenen Solo „Iphigenies Rache“, einer feministischen Neubearbeitung des antiken Theaterstoffs rund um Agamemnons zum Opfer erkorene Tochter. Der Wanderpokal „Heidelberger Puck“ sowie der Preis der Studierendenjury gehen damit nach München.

Die Heidelberger Theatertage werden veranstaltet vom Freien Theaterverein Heidelberg und dem Karlstorbahnhof und bringen seit 1996 einmal pro Jahr die ganze Vielfalt der Freien Theaterszene in Heidelberg auf die Bühne. Die Veranstalter ebenso wie die teilnehmenden Ensembles freuten sich auch in dieser Festivalausgabe über zahlreiche ausverkaufte Abende. Die nächste Festivalausgabe findet im Herbst 2026 statt.

Foto: Gewinner des Heidelberger Theaterpreises 2025: Das Ensemble E3 aus Wien

Foto: Thomas Steineder

Quelle: Karlstorbahnhof Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 3. November 2025, 13:47