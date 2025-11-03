Heidelberg – Vorsorge für Krisen: Ratgeber neu aufgelegt – Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe gibt Tipps und Hinweise

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) hat seinen Ratgeber zur Vorsorge in Krisen- und Katastrophenlagen umfassend überarbeitet und neu aufgelegt. Der Ratgeber gibt Informationen darüber, wie sich jeder und jede zu Hause in einfachen Schritten auf mögliche Unterbrechungen des Alltags oder Krisen vorbereiten kann. Neben den bewährten Hinweisen zu Stromausfall, Hochwasser oder Extremwetter werden auch neue Themenfelder behandelt. So erfährt man beispielsweise, wie man Warnmeldungen erhält und mit diesen umgehen sollte oder wie man ohne Strom warme Mahlzeiten zubereiten kann. Über QR-Codes können weitergehende Informationen schnell und einfach abgerufen werden.

Der Ratgeber kann beim BBK unter www.bbk.bund.de/DE/Warnung-Vorsorge kostenlos als gedruckte Broschüre bestellt werden und ist auch online verfügbar – unter anderen auch auf der Internetseite der Feuerwehr Heidelberg unter www.feuerwehr-heidelberg.de/selbstschutz.

Tipps und Hinweise der Stadt Heidelberg

Die Stadt Heidelberg empfiehlt Bürgerinnen und Bürgern, auf internetfähigen Handys und sonstigen Geräten die kostenlose Warn-App NINA zu installieren und Heidelberg als Warnort zu abonnieren. Die App kann über die gängigen App-Stores heruntergeladen werden. Zur generellen Notfallvorsorge sollte jeder Haushalt einen Notvorrat an Lebensmitteln, Wasser und Medikamenten vorliegen haben. Für die Vorsorge eines Stromausfalles empfiehlt es sich zudem, Kerzen und Streichhölzer/Feuerzeuge zuhause zu haben, eine Taschenlampe und Ersatzbatterien, warme Kleidung und Decken (für den Ausfall der Heizung) und etwas Bargeld (falls Bankautomaten nicht funktionieren).

Weitere Informationen und Links zu hilfreichen Internetseiten mit Checklisten bietet die Feuerwehr Heidelberg unter feuerwehr.heidelberg.de > „Warnung der Bevölkerung“ und „Sorgen Sie vor“.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 3. November 2025, 23:39