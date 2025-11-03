  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

03.11.2025, 18:45 Uhr

Heidelberg – Vorsorge für Krisen: Ratgeber neu aufgelegt – Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe gibt Tipps und Hinweise

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) hat seinen Ratgeber zur Vorsorge in Krisen- und Katastrophenlagen umfassend überarbeitet und neu aufgelegt. Der Ratgeber gibt Informationen darüber, wie sich jeder und jede zu Hause in einfachen Schritten auf mögliche Unterbrechungen des Alltags oder Krisen vorbereiten kann. Neben den bewährten Hinweisen zu Stromausfall, Hochwasser oder Extremwetter werden auch neue Themenfelder behandelt. So erfährt man beispielsweise, wie man Warnmeldungen erhält und mit diesen umgehen sollte oder wie man ohne Strom warme Mahlzeiten zubereiten kann. Über QR-Codes können weitergehende Informationen schnell und einfach abgerufen werden.

Der Ratgeber kann beim BBK unter www.bbk.bund.de/DE/Warnung-Vorsorge kostenlos als gedruckte Broschüre bestellt werden und ist auch online verfügbar – unter anderen auch auf der Internetseite der Feuerwehr Heidelberg unter www.feuerwehr-heidelberg.de/selbstschutz.

Tipps und Hinweise der Stadt Heidelberg

Die Stadt Heidelberg empfiehlt Bürgerinnen und Bürgern, auf internetfähigen Handys und sonstigen Geräten die kostenlose Warn-App NINA zu installieren und Heidelberg als Warnort zu abonnieren. Die App kann über die gängigen App-Stores heruntergeladen werden. Zur generellen Notfallvorsorge sollte jeder Haushalt einen Notvorrat an Lebensmitteln, Wasser und Medikamenten vorliegen haben. Für die Vorsorge eines Stromausfalles empfiehlt es sich zudem, Kerzen und Streichhölzer/Feuerzeuge zuhause zu haben, eine Taschenlampe und Ersatzbatterien, warme Kleidung und Decken (für den Ausfall der Heizung) und etwas Bargeld (falls Bankautomaten nicht funktionieren).

Weitere Informationen und Links zu hilfreichen Internetseiten mit Checklisten bietet die Feuerwehr Heidelberg unter feuerwehr.heidelberg.de > „Warnung der Bevölkerung“ und „Sorgen Sie vor“.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 3. November 2025, 23:39

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT
    MRN-SHOP.de
    BEI REGIONALEN UNTERNEHMEN KAUFEN

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Landau – Wärmepumpe und Heizungstausch: Informationsveranstaltung am Dienstag, 11. November mit Vortrag im Rathaus

    • Landau – Wärmepumpe und Heizungstausch: Informationsveranstaltung am Dienstag, 11. November mit Vortrag im Rathaus
      Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Heizsaison läuft gerade wieder an und in vielen Haushalten blickt man ihr mit Sorge entgegen. Wird das dieses Jahr wieder teuer? Hält die Anlage noch durch? Welche modernen Möglichkeiten gibt es eigentlich, wenn ein Austausch ansteht? Und mit welchen Kosten muss ich rechnen? Antworten und praktische Orientierung bietet ein ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Sprechstunde des Ortsvorstehers Friesenheim

    • Ludwigshafen – Sprechstunde des Ortsvorstehers Friesenheim
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die nächste Sprechstunde des Ortsvorstehers von Friesenheim, Dr. Thorsten Ralle, am Montag, 10. November 2025, im Ortsvorsteherbüro, Luitpoldstraße 48, entfällt. Die Sprechstunde des Ortsvorstehers findet immer montags von 9 bis 12 Uhr und nach Vereinbarung statt. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Quelle: Stadt Ludwigshafen»

      • Wiesloch – Traditionelle „Hockete“ bei der Kolpingsfamilie mit Wein und Fisch

    • Wiesloch – Traditionelle „Hockete“ bei der Kolpingsfamilie mit Wein und Fisch
      Wiesloch / Metropolregion Rhein-Neckar – Kolpingsfamilie und katholischer Kirchenchor genossen Fisch und Wein. Die „Hockete“ hat traditionell einen festen Platz im Programm der Kolpingsfamilie Wiesloch. Dem Vorsitzenden Helmut Riegel war es eine Freude, die zahlreichen Teilnehmer willkommen zu heißen. Vor der eigentlichen „Hockete“, vor dem Sich-Setzen also stand noch ein appetitanregender Rundgang vom Adenauerplatz zum ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – „Die hörbare Welt“: Nachmittagskonzert im Ernst-Bloch-Zentrum mit Werken von Bach, Mozart und Brahms

    • Ludwigshafen – „Die hörbare Welt“: Nachmittagskonzert im Ernst-Bloch-Zentrum mit Werken von Bach, Mozart und Brahms
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Ernst-Bloch-Zentrum, Walzmühlstraße 63, lädt am Dienstag, 11. November 2025, um 16 Uhr zum nächsten Konzert der Reihe „Die hörbare Welt“ ein. Die 1997 in Südkorea geborene Pianistin Jinju Park wird Werke von Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart und Johannes Brahms präsentieren. Vor und nach dem Konzert besteht die ... Mehr lesen»

      • Heppenheim – Krimineller gibt sich als Wasserwerker aus – Polizei warnt vor Betrugsmasche

    • Heppenheim – Krimineller gibt sich als Wasserwerker aus – Polizei warnt vor Betrugsmasche
      Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) – Ein Krimineller hat am Donnerstagvormittag (30.10.) mit der Masche des Falschen Wasserwerkers vermutlich Beute gemacht. Gegen 9.30 Uhr klingelte der bislang noch unbekannte Täter bei einem lebensälteren Mann in Heppenheim und gab sich als Wasserwerker aus. Angeblich müsste er die Wasserhähne in der Wohnung des Seniors überprüfen, weil das Wasser ... Mehr lesen»

      • Viernheim – Einbruch in Mehrfamilienhaus – Täter auf frischer Tat ertappt

    • Viernheim – Einbruch in Mehrfamilienhaus – Täter auf frischer Tat ertappt
      Viernheim / Metropolregion hein-Neckar (ots) – Am Samstagabend (1.11.) gegen 18.00 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter männlicher Täter Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung in der August-Bebel-Straße. Nach ersten Erkenntnissen hebelte der Kriminelle die Balkontür auf, um in die Wohnung zu kommen, und traf hier auf den Bewohner. Der Unbekannte flüchtete sofort wieder über den Balkon ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Einbrüche über Balkontür – Zeugenaufruf

    • Mannheim – Einbrüche über Balkontür – Zeugenaufruf
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) – Zwischen Freitag und Sonntag kam es in Mannheim-Käfertal zu drei Einbrüchen im Dornheimer Ring. Ersten Ermittlungen zufolge gelangte eine bislang unbekannte Täterschaft in allen drei Fällen über eine aufgehebelte Balkontür in die jeweiligen Wohnungen. Zwei der Taten ereigneten sich am Freitag zwischen 18 und 22 Uhr sowie am Sonntag zwischen ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Diözesanversammlung berät über die Zukunft des Bistums – Seelsorge, Klimaschutz und Aufarbeitung von Missbrauch als Schwerpunkte

    • Ludwigshafen – Diözesanversammlung berät über die Zukunft des Bistums – Seelsorge, Klimaschutz und Aufarbeitung von Missbrauch als Schwerpunkte
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am 7. und 8. November tagt die Diözesanversammlung des Bistum Speyer im Heinrich-Pesch-Haus in Ludwigshafen. Am Freitag liegt der Fokus auf Klimagerechtigkeit und Nachhaltigkeit sowie dem 1. Teil der Aufarbeitungsstudie zum sexuellen Missbrauch. Dieser erschien im Mai dieses Jahres. Die Diözesanversammlung wird sich unter anderem mit den Entwicklungen seit der ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Laute Knallgeräusche in den Quadraten – Explosion einer Spraydose auf Heizung verursacht Sachschaden an Wohnung

    • Mannheim – Laute Knallgeräusche in den Quadraten – Explosion einer Spraydose auf Heizung verursacht Sachschaden an Wohnung
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) – Am Sonntagabend wurden Polizei und Feuerwehr wegen eines lauten Knalls, einer geborstenen Fensterscheibe sowie eines zerstörten Rollladens in den Mannheimer Innenstadtquadraten alarmiert. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Gegen 21.30 Uhr kam es im Quadrat L 12 zu einem lauten Knall. Nach derzeitigem Erkenntnisstand hatte der 20-jährige Bewohner eine Spraydose auf einem warmen ... Mehr lesen»

      • Germersheim – Kreisweites Sirenennetz: Landkreis fordert mehr zur Region passende Durchsagetexte

    • Germersheim – Kreisweites Sirenennetz: Landkreis fordert mehr zur Region passende Durchsagetexte
      Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die vom Land vorgegebenen Durchsagetexte für das Sirenennetz sollen überarbeitet beziehungsweise ergänzt und an die Bedürfnisse des Landkreises angepasst werden. Das fordern Landrat Martin Brandl und die Bürgermeister der Verbandsgemeinden und Städte im Landkreis Germersheim in einem Schreiben an das Land. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote „Das neue kreisweite Sirenennetz ist ein ... Mehr lesen»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com