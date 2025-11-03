Heidelberg – Recyclinghof in Ziegelhausen vom 10. bis 15. November wegen Umbauarbeiten geschlossen

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Recyclinghof im Stadtteil Ziegelhausen ist von Montag, 10. November, bis einschließlich Samstag, 15. November 2025, wegen Umbauarbeiten geschlossen. In dieser Zeit werden die Aufenthalts- und Büroräume der Mitarbeitenden erneuert. Während der Schließzeit ist keine Abgabe von Abfällen und Wertstoffen auf dem Recyclinghof möglich. Bürgerinnen und Bürger können Abfälle und Wertstoffe an die vier anderen Recyclinghöfe im Stadtgebiet anliefern:

• Kirchheim, Oftersheimer Weg: montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr, samstags von 8 bis 15 Uhr

• Wieblingen, Mittelgewannweg 2a: montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr, samstags von 8 bis 15 Uhr

• Handschuhsheim, am Erzeugergroßmarkt: montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr, samstags von 8 bis 15 Uhr

• Emmertsgrund, ehemalige Müllsauganlage: montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr, samstags von 8 bis 15 Uhr

Nach Abschluss der Umbauten ist der Recyclinghof voraussichtlich ab Montag, 17. November 2025, wieder wie gewohnt geöffnet. Die Stadt Heidelberg bittet um Verständnis für die notwendige Modernisierungsmaßnahme und die damit verbundene Schließung.

Bei Fragen steht das Team der Abfallwirtschaft, Stadtreinigung und Zentralwerkstätten (ASZ) Heidelberg über die Hotline ASZ-Direkt unter 06221 58-29999 (montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr) oder per E-Mail an abfallwirtschaft@heidelberg.de zur Verfügung. Aktuelle Informationen finden sich auch online unter www.heidelberg.de/recyclinghoefe.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 3. November 2025, 23:42