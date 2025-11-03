Heidelberg – Internationale Tanzgastspiel Gala: Solo-Tanz-Theater-Festival am 16. November in der HebelHalle

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Das UnterwegsTheater Heidelberg präsentiert die Gala der Preisträger*innen des 29. internationalen Solo-Tanz-Theater Festivals Stuttgart 2025

Mit den Preisträger*innen des renommierten Wettbewerbs kommen Überraschungen, Entdeckungen und vor allem ein spannender Einblick in die aktuellen Entwicklungen des zeitgenössischen Tanzes am 16. November 2025, 20 Uhr in die HebelHalle.

Wie jedes Jahr seit der Festivalgründung 1997 bewarben sich wieder mehrere Hundert Tanzschaffende aus aller Welt mit Solostücken. Diese müssen neun bis zwölf Minuten lang sein und von einer zeitgenössischen, möglichst eigenen Bewegungssprache geprägt. Eine Vorauswahl aus allen Bewerbungen wird im Rahmen eines dreitägigen Festivals in Stuttgart öffentlich präsentiert und die Preisträger* innen durch eine Fachjury ermittelt. In diesem Jahr gehörte UnterwegsTheater-Gründerin und Choreographin Jai Gonzales der international besetzen Jury an.

2025 beschäftigen sich viele der Stücke mit dem Spannungsfeld von Ideal und Wirklichkeit, Stillstand und Veränderung, Gendergerechtigkeit und gesellschaftlichem Erwartungsdruck sowie von Text und Tanz. Von insgesamt acht Finalist*innen konnten sechs einen Preis mit nach Hause nehmen. Zudem wurden drei Arbeitsstipendien von internationalen Produktionshäusern vergeben.

Das diesjährige Gala-Programm zeigt die Kanadierin Béatrice Larrivée, die zwei von der Jury verliehene Preise gewann, und die weiteren Preisträger Cheng-Yang Peng aus Taiwan, Carmine Vigliotti aus Italien und Maria Antunes aus Portugal sowie den mit zwei Stipendien ausgezeichneten Charly Santagado aus Österreich/USA und die Finalistin Marina Lopez de Diego aus Spanien.

Die Preisträger Hamilton Blomquist aus Schweden, dessen Solo gleich drei Auszeichnungen erhielt, und Charly Mintya aus Kamerun können leider aus organisatorischen Gründen nicht mitreisen.

Die preisgekrönten Stücke gehen als Gala-Programm durch Deutschland und Europa sowie – seit einigen Jahren – auch auf eine Tournee durch Brasilien. 2025 ist bereits die 29. Ausgabe des renommierten Wettbewerbs, den der Tänzer, Choreograph und Pädagoge Marcelo Santos 1997 in Stuttgart gründete.

Die Preise für die Kategorien Tanz und Choreographie sind zwischen 1500 und 3500 Euro dotiert und werden von der Stadt Stuttgart und dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg gesponsert. Hinzu kommen zwei Publikumspreise, die private Sponsoren mit je 500,- EUR dotieren, und Arbeitsstipendien des renommierten Suzanne Dellal Centres in Tel Aviv, des Dance Lab Nicosia in Zypern sowie der Dance Art Faculty in Rom.

Gala der Preisträger*innen des

29. internationalen Solo-Tanz-Theater Festivals Stuttgart 2025

Sonntag, 16.11. 2025, 20 Uhr, HebelHalle

Tickets im Vorverkauf! ab 17,50 EUR zzgl. Vorverkaufsgebühr

ermäßigt 12,- EUR zzgl. Vorverkaufsgebühr

Die Preisträger*innen:

Béatrice Larrivée (Kanada): „Briefly“

1. Preis Choreographie und 2. Preis Tanz

Das Stück nimmt das Thema Entscheidungsdruck zum Ausgangspunkt, um das Zusammenspiel von Gefühlen und körperlicher Erfahrung nuanciert auszuloten.

Jurybegründung 1. Preis Choreografie: Ein großartiges Stück, worüber sich die gesamte Jury einig war. Béatrice Larrivée ließ ihre Worte zu einem Verbündeten ihres Tanzes werden. Zutiefst menschlich und zutiefst poetisch. Das Werk war wunderschön moduliert mit einer großen Bandbreite an Intention und Dynamik. Die Jury hat ihre Klarheit des Vorgehens und der Absicht sehr geschätzt.

Jurybegründung 2. Preis Tanz: Die Jury fand ihr Werk poetisch, dargelegt in einer Performance, die in den Bann zog. Die Künstlerin nahm uns mit auf eine Reise, vollkommen bewusst und achtsam jeden Moment davon setzend.

Charly Mintya (Kamerun): „Unspoken Queens“

2. Preis Choreographie

Getanzt von Marie Laure Mendana Assogo (Kamerun)

Ein Stück, das die Stärke von Frauen würdigt und dazu aufruft, aus dieser Stärke auch Selbstbewusstsein zu ziehen.

Jurybegründung: Die Juror*innen genossen Charlys klare Struktur und die gelungene Symbiose aus zeitgenössischen und traditionellen Techniken, mit denen er eine einzigartige Sprache kreierte. Besonders erwähnen wollen die Juror*innen außerdem die wunderbare Beziehung zwischen Tänzerin und Choreograf.

Cheng-Yang Peng (Taiwan): „Two Relationships“

3. Preis Choreographie

Ein Solo, zwei Charaktere: Cheng-Yang Peng verkörpert zwei Persönlichkeiten, die für ganz unterschiedliche Lebensentwürfe und Sichtweisen stehen.

Jurybegründung: Die Jury betonte, wie gut er mit der Form spielte. Eine klare ästhetische und kuratorische Entscheidung für Kostüm, Licht und Musik: Er komponierte den Raum.

Carmine Vigliotti (Italien): „The Space Between“

1. Preis Tanz:

Ein Stück über Sehnsucht und Begehren. Wie lebt man mit der Erkenntnis, dass manche Dinge unerreichbar sind? Wie beeinflusst diese Leere unsere Gedanken?

Jurybegründung: Die Jury bewunderte seine hervorragende Kontrolle, seine Sanftheit und die pure Poesie des Körpers. Seine Performance war dynamisch, kristallklar, organisch und zeigte große Reife.

Hamilton Blomquist (Schweden): „Ready, Set, Come Back”

3. Preis Tanz sowie Public’s Final Choice Prize und Residenzpreis „Bridges over th waves” des Dance Lab Nicosia

Ein Moment der Abrechnung, ein Realitätscheck, bei dem Hamilton Blomquist auslotet, wie weit erträumtes Ideal und das reale Selbst auseinanderliegen.

Jurybegründung: Die Performance war klar verständlich mit großartiger Kontrolle des Atems und der Technik, wahrhaft geistvoll dargeboten. Die Jury spürte die Musik seines Körpers.

Maria Antunes (Portugal): „PANTERA” wurde mit dem Public’s First Choice Prize ausgezeichnet.

Charly Santagado (USA/Österreich): „Nohow” erhielt die Residenzpreise DAF International Award und SDC International Residency.

29. internationales Solo-Tanz-Theater Festival Stuttgart 2025

Festivalleitung: Elly Walch

Künstlerische Leitung: Marcelo Santos

Jury: Jai Gonzales (Peru/ Deutschland), Künstlerische Leiterin und Choreografin des UnterwegsTheater Heidelberg • Rosie Kay (Großbritannien), Direktorin K2CO Dance Company und Freedom in the Arts • Philippe Kratz (Deutschland), freier Choreograf und Künstlerischer Leiter NBDT – Nuovo Balletto di Toscana, Florenz • Maura Morales (Kuba/ Deutschland), Choreografin, Tänzerin, Direktorin Cooperative Maura Morales • Paulo Ribeiro (Portugal), Choreograf und Künstlerischer Leiter Paulo Ribeiro Company

