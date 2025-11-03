Heidelberg – Der Historische Pfad – auf den Spuren des Dreißigjährigen Krieges

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Geschichte des Dreißigjährigen Krieges erleben – das können Interessierte im Rahmen des städtischen Umweltbildungsprogramms „Natürlich Heidelberg“ am Sonntag, 9. November 2025, von 10 bis 13 Uhr. Der Historische Pfad führt entlang archäologischer Geländedenkmäler durch den Heidelberger Stadtwald, an zehn Stationen werden die historischen Ereignisse erklärt. Kosten: 9 Euro für Erwachsene. Anmeldung und weitere Information online unter www.natuerlich.heidelberg.de.
