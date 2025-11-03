Hagenbach – Randalierer beschädigt PKW

Hagenbach / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am Sonntag gegen 14.15h wurde die Polizei nach Hagenbach in die Friedensstraße wegen eines Randalierers gerufen. Vor Ort befand sich die gemeldete Person in einem Ausnahmezustand und hatte bereits einen PKW massiv beschädigt. Durch die eingesetzten Beamten konnte der Randalierer widerstandslos gefesselt und einer Fachklinik zugeführt werden. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet.
Quelle:
Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
Zuletzt aktualisiert am 3. November 2025, 15:07