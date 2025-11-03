Gorxheimertal/Mörlenbach – Zwei Einbrüche beschäftigen Polizei

Gorxheimertal/Mörlenbach/Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) – Kriminelle nahmen am Samstag (1.11.) eine Physiotherapeutische Praxis in Gorxheimertal ins Visier und hinterließen einen Schaden von mehreren Tausend Euro. Gegen 22.15 Uhr verschafften sich zwei unbekannte männliche Täter mit einem unbekannten Werkzeug Zutritt zu dem dreistöckigen Physiotherapiezentrum in der Siedlungsstraße und durchsuchten diese. Hier wurden unter anderem mehrere Tüten aufgehebelt und Schubladen geöffnet. Die Unbekannten flüchteten anschließend ohne Beute in unbekannte Richtung. Nach ersten Erkenntnissen soll es sich um zwei Täter handeln.

Am Sonntag (2.11.), in der Zeit zwischen 11 Uhr und 17.15 Uhr, verschafften sich Kriminelle Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße in Mörlenbach.

Dort brachen sie die Haustür und die Wohnungstür auf und entwendeten Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro und eine Kassette mit Fahrzeugpapieren.

Anschließend ergriffen die Täter die Flucht. Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zu den Personen geben können, verdächtige Personen bemerkt haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Kommissariat 21/22 in Heppenheim, unter der Telefonnummer 06252 / 706-0 zu melden.

