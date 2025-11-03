Germersheim – kvhs: Aktuelle Kurse, Vorträge und Veranstaltungen

Kreis Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Aktuelle kvhs-Kurse:

Malen mit Pastellkreide

Veranstaltung mit Ulrich Liehr, Germersheim, Paradeplatz 8/Ecke Ritter-von-Schmauß-Straße, Seiteneingang der Berufsbildenden Schule (BBS), EG, Saal E.06. Beginn: Samstag, 8. November, 9 bis 11.15 Uhr, Kursende: 15. November 2025, Kursdauer: 2 Termine,

Teilnahmegebühr: 42 Euro/Person.

Origami – die Kunst des Papierfaltens – für Anfänger/Anfängerinnen

Veranstaltung mit Karl-Heinz Petry, Germersheim, August-Keiler-Straße 34, Goethe-Gymnasium, Ostbau, EG, Saal 048. Beginn: Dienstag, 11. November 2025, 18 bis 21 Uhr, Kursende: 2. Dezember 2025, Kursdauer: 3 Termine, Teilnahmegebühr: 30 Euro/Person.

Fitnesstraining – mit „Schattenboxen“

Veranstaltung mit Isabelle Belet-Akyol, Germersheim, Ritter-von-Schmauß-Straße, Außentreppe Kreisaula, Seminarraum Aula – kvhs. Beginn: Freitag, 14. November 2025, 10 bis 14 Uhr, Kursdauer: 1 Termin, Teilnahmegebühr: 25 Euro/Person.

Schach für Einsteiger

Veranstaltung mit Thanh Kien Tran, Germersheim, Paradeplatz 8/Ecke Ritter-von-Schmauß-Straße, Seiteneingang der Berufsbildenden Schule (BBS), EG, Saal E.02. Beginn: Samstag, 15. November 2025, 9 bis 10.30 Uhr, Kursende: 29. November 2025, Kursdauer: 3 Termine, Teilnahmegebühr: 36 Euro/Person.

Knippst Du noch oder fotografierst Du schon?

Veranstaltung mit Harald Baumeister, Germersheim, Paradeplatz 8/Ecke Ritter-von-Schmauß-Straße, Seiteneingang der Berufsbildenden Schule (BBS), EG, Saal E.02. Beginn: Freitag, 21. November 2025, 18 bis 21 Uhr, Kursende: 23. November 2025, Kursdauer: 3 Termine, Samstag, 22.11.2025 von 10.30 bis 17.30 Uhr und Sonntag, 23.11.2025 von 10 bis 13 Uhr, Teilnahmegebühr: 90 Euro/Person.

Yoga – Workout

Veranstaltung mit Isabelle Belet-Akyol, Germersheim, Ritter-von-Schmauß-Straße, Außentreppe Kreisaula, Seminarraum Aula – kvhs. Beginn: Samstag, 22. November 2025, 11.30 bis 13.30 Uhr, Kursdauer: 1 Termin, Teilnahmegebühr: 65 Euro/Person.

Eine Anmeldung ist zu allen Veranstaltungen der Kreisvolkshochschule Germersheim zwingend erforderlich, telefonisch unter 07274-53382 oder -53334, per E-Mail an vhs@kreis-germersheim.de oder persönlich bei der „offenen Sprechstunde“, jeden Dienstag von 14 bis 16 Uhr in Germersheim, Jakobstr. 12, hinterer Eingang der Stadtbibliothek, 2. OG.

Quelle: Kreisverwaltung Germersheim

Zuletzt aktualisiert am 3. November 2025, 11:44