  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

03.11.2025, 22:16 Uhr

Germersheim – Kreisweites Sirenennetz: Landkreis fordert mehr zur Region passende Durchsagetexte

LLL
Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die vom Land vorgegebenen Durchsagetexte für das Sirenennetz sollen überarbeitet beziehungsweise ergänzt und an die Bedürfnisse des Landkreises angepasst werden. Das fordern Landrat Martin Brandl und die Bürgermeister der Verbandsgemeinden und Städte im Landkreis Germersheim in einem Schreiben an das Land.

„Das neue kreisweite Sirenennetz ist ein enorm wichtiger Baustein für den Schutz der Bevölkerung“, betont Brandl. „Doch wir brauchen für unseren Landkreis mehr als die vom Land vorgegebenen, von uns nicht bearbeitbaren sieben Standardmeldungen. Wir müssen in allen möglichen Krisen- und Gefahrensituationen gut und schnell über die Sirenen informieren können. Dafür benötigen wir weitere Durchsagen, zum Beispiel zur Differenzierung von Flusshochwasser und Binnenhochwassern oder Hochwassern aufgrund von Starkregenereignissen.“

Der Landkreis Germersheim hat das neue Sirenennetz kürzlich in Betrieb genommen. Es ermöglicht neben klassischen Warntönen auch das Abspielen von vorgefertigten Sprachdurchsagen. Dazu gehören Durchsagen zur allgemeinen Warnung, Warnungen zum Verlassen eines Gebiets, Warnungen zum Schutz suchen in Gebäuden oder eben auch allgemein gehaltenen Warnungen vor Hochwasser.

„In einer Krisensituation kann es entscheidend sein, die Bevölkerung mit anderen Informationen zu versorgen, als durch die Vorgaben bisher möglich sind“, ergänzt Christian Betzel, Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Landkreises Germersheim. „Bestimmt ist es möglich, die sieben vom Land vorgegebenen Texte um individuelle Durchsagen zu erweitern, die aus regionaler Sicht notwendig sind.“

Das Schreiben an das Ministerium des Innern und für Sport des Landes Rheinland-Pfalz wurde von allen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern der Verbandsgemeinden und Städte im Landkreis mitunterzeichnet. Sie alle sprechen sich gemeinsam für eine Erweiterung der Vorgaben aus, um die Chancen, die das neue Sirenennetz für den Bevölkerungsschutz bietet, bestmöglich nutzen zu können.

Quelle: Kreisverwaltung Germersheim

Zuletzt aktualisiert am 3. November 2025, 22:19

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT
    MRN-SHOP.de
    BEI REGIONALEN UNTERNEHMEN KAUFEN

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Heidelberg – Mit Kreativität zu sauberem Wasser – Viva con Agua am Mittwoch, 12. November, zu Gast beim „IdeenLunch“ der Kultur und Kreativwirtschaft

    • Heidelberg – Mit Kreativität zu sauberem Wasser – Viva con Agua am Mittwoch, 12. November, zu Gast beim „IdeenLunch“ der Kultur und Kreativwirtschaft
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt Heidelberg lädt am Mittwoch, 12. November 2025, zur gemeinsamen Mittagspause von 12.30 bis 14 Uhr in die Marlene 42 am Marlene-Dietrich-Platz 2 ein. Die November-Ausgabe des beliebten Netzwerktreffens „IdeenLunch“ widmet sich dem Nachhaltigkeitsziel Nummer 6: „Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen“. Laut den Vereinten Nationen ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Photovoltaik- und Wärmepumpen-Eignungscheck: Energiewende zu Hause starten

    • Heidelberg – Photovoltaik- und Wärmepumpen-Eignungscheck: Energiewende zu Hause starten
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Energiewende beginnt zuhause. Auf dem Weg zu einer klimafreundlichen Energieversorgung unterstützen das Umweltamt der Stadt Heidelberg und die Klimaschutz- und Energie-Beratungsagentur Heidelberg – Rhein-Neckar-Kreis (KLiBA) Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer mit zwei Beratungsangeboten: dem Photovoltaik(PV)-Check und dem Wärmepumpen-Eignungscheck. Beide zeigen, wie sich erneuerbare Energien effizient im Haus nutzen lassen. Der Eigenanteil für die Beratungsangebote ... Mehr lesen»

      • Heidelberg plant die Umsetzung neuer Abstellflächen für Miet-E-Tretroller in Bergheim

    • Heidelberg plant die Umsetzung neuer Abstellflächen für Miet-E-Tretroller in Bergheim
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Stadtteil Bergheim sollen künftig rund 25 feste Abstellflächen für sogenannte Miet-E-Tretroller (umgangssprachlich „E-Scooter“) entstehen. Damit setzt die Stadt Heidelberg ihr stadtweites Konzept für E-Tretroller-Abstellflächen weiter um. Ziel ist es, die Verkehrssicherheit für alle zu erhöhen und mehr Ordnung im Straßenraum zu schaffen. Die Stadt Heidelberg hat dem Bezirksbeirat Bergheim ... Mehr lesen»

      • Sinsheim – Baumpflanzungen im Stadtgebiet: Jährlich rund 50 Pflanzungen – auch außerhalb von Social Media „Challenges“

    • Sinsheim – Baumpflanzungen im Stadtgebiet: Jährlich rund 50 Pflanzungen – auch außerhalb von Social Media „Challenges“
      Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die „Baumpflanzchallenge“ ist auf Social Media derzeit allgegenwärtig. Zahlreiche Kommunen und Bürgermeister auch aus dem Rhein-Neckar-Kreis nominieren sich gegenseitig, einen Baum auf ihrer Gemarkung zu pflanzen. Auch die Stadt Sinsheim hat sich Anfang November an der Kampagne beteiligt. Zu sehen ist das Video auf Instagram (instagram.com/stadt.sinsheim) und Facebook (facebook.com/Stadtverwaltung.Sinsheim) oder ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Wenn Kinder selbst entdecken, wie vielfältig und spannend Handwerksberufe sein können – Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald macht auf Kita-Wettbewerb des Handwerks aufmerksam

    • Mannheim – Wenn Kinder selbst entdecken, wie vielfältig und spannend Handwerksberufe sein können – Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald macht auf Kita-Wettbewerb des Handwerks aufmerksam
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Schritt für Schritt erleben, wie man etwas Eigenes mit den Händen schafft: Das ist Handwerk. Im Kita-Wettbewerb „Kleine Hände, große Zukunft“ können schon die Kleinsten erleben, wie beispielsweise ein Alltag einer Schreinerei, Backen in einer Backstube oder auch Arbeiten im Heizungs- und Metallbau aussehen. Kita-Gruppen im Alter von 3 bis ... Mehr lesen»

      • Speyer – Filmabend mit dem Jugendstadtrat

    • Speyer – Filmabend mit dem Jugendstadtrat
      Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Jugendstadtrat Speyer lädt gemeinsam mit der Filmklappe Speyer am Freitag, 21. November 2025, zu einem Filmabend in den Alten Stadtsaal (Kleine Pfaffengasse 8) ein. Gezeigt wird der Film „Sonne und Beton“. Der Einlass beginnt um 19.30 Uhr, Filmbeginn ist um 20 Uhr. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Die Veranstaltung richtet sich ... Mehr lesen»

      • Heppenheim – Schülerkonzert der Musikschule

    • Heppenheim – Schülerkonzert der Musikschule
      Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Sonntag, 16. November 2025, lädt die Musikschule Heppenheim zu einem Schülerkonzert in den Kurfürstensaal, Amtsgasse 5, ein. Beginn ist um 11:00 Uhr, Einlass ab 10:30 Uhr. Der Eintritt ist frei. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Schülerinnen und Schüler präsentieren ihr neu erprobtes Repertoire. Das Programm verbindet klassische Werke, darunter Kompositionen von ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Abweichender Betrieb der rnv Bahnlinien 10 und X wegen Gleiserneuerung an der Bgm.-Kutterer-Straße

    • Ludwigshafen – Abweichender Betrieb der rnv Bahnlinien 10 und X wegen Gleiserneuerung an der Bgm.-Kutterer-Straße
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) erneuert die Gleisanlage zwischen der Haltestelle Bürgermeister-Kutterer-Straße und der Kreuzung Kaiser-Wilhelm-Straße/Heinigstraße. Parallel erfolgen Bauarbeiten an der Hochstraße Süd, weshalb der Streckenabschnitt im Zeitraum von Montag, 10. November, bis einschließlich Samstag, 20. Dezember 2025, für den Bahnverkehr gesperrt wird. Dies hat Auswirkungen auf die rnv-Bahnlinien 10 und X. ... Mehr lesen»

      • Mannheim – B44: Zweimal Totalschaden und eine leicht verletzte Person

    • Mannheim – B44: Zweimal Totalschaden und eine leicht verletzte Person
      Mannheim / B44 / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am 04.11.2025 kam es gegen 19:50 Uhr an der Kreuzung der Frankenthaler Straße (B 44) mit der Karl-Imhoff-Straße zu einem Zusammenstoß zweier Autos. Ein 23-jähriger Mazda-Fahrer fuhr von der Karl-Imhoff-Straße kommend nach links auf die Frankenthaler Straße in Richtung Lampertheim auf. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Ein 83-jähriger Ford-Fahrer war ... Mehr lesen»

      • Mainz – Funktioniert die Generaldirektion wirklich, wie sie soll? Verdacht auf Wissenschaftsbetrug: FREIE WÄHLER mahnen Beschleunigung der Untersuchungen im Bereich der Direktion Landesarchäologie an

    • Mainz – Funktioniert die Generaldirektion wirklich, wie sie soll? Verdacht auf Wissenschaftsbetrug: FREIE WÄHLER mahnen Beschleunigung der Untersuchungen im Bereich der Direktion Landesarchäologie an
      Mainz . Das Disziplinarverfahren gegen den früheren Landesarchäologen wird aufrechterhalten. Daran wird auch das jüngste Urteil des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz nichts ändern. Das wurde in der Sitzung des Ausschusses für Inneres, Sport und Landesplanung am Donnerstag deutlich. Aus Sicht der FREIEN WÄHLER im Landtag Rheinland-Pfalz fielen die Aussagen von Innenminister Michale Ebling eher dürftig aus. „Ich ... Mehr lesen»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com