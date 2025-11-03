Frankenthal / Wattenheim – A6: Grundhafte Fahrbahnerneuerung zwischen dem AK Frankenthal und der AS Wattenheim verzögert sich (Update)

Frankenthal / Wattenheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Niederlassung West der Autobahn GmbH des Bundes lässt, wie mitgeteilt, im Rahmen einer umfangreichen, mehrjährigen Streckenerneuerungsmaßnahme im Zuge der A6 zwischen dem Autobahnkreuz (AK) Frankenthal und der Anschlussstelle (AS) Wattenheim in Fahrtrichtung Mannheim und in Fahrtrichtung Saarbrücken auf einer Gesamtlänge von 8,5 Kilometern die Fahrbahn grundhaft erneuern. Im Zuge des ersten Bauabschnittes wird aktuell die Richtungsfahrbahn Mannheim auf einer Länge von circa 1,1 Kilometern erneuert.

Aufgrund der nasskalten Witterung der vergangenen Wochen konnten die Asphaltarbeiten nicht planmäßig ausgeführt werden, sodass sich die Maßnahme verzögert. Geeignete Witterung vorausgesetzt, sollen die Arbeiten im ersten Bauabschnitt voraussichtlich bis zum Ende der zweiten Dezemberwoche abgeschlossen und die eingerichtete Verkehrsführung zurückgebaut werden. Anschließend steht der Streckenabschnitt den Verkehrsteilnehmenden wieder ohne Einschränkungen zur Verfügung

Ausblick:

Nach der Winterpause wird die Fahrbahn auf der Richtungsfahrbahn Mannheim voraussichtlich von März 2026 bis Juli 2027 auf weiteren rund 4 Kilometern Länge grundhaft erneuert.

Über den Umfang und den konkreten Beginn der weiteren Bauabschnitte werden wir wie gewohnt gesondert im Rahmen unserer Presse- und Öffentlichkeitsarbeit informieren.

Die Autobahn GmbH bittet die Verkehrsteilnehmenden um Verständnis für die witterungsbedingten Verschiebungen im Bauzeitenplan und für die aufgrund der notwendigen Arbeiten unvermeidbaren Verkehrsbeeinträchtigungen.

Quelle:

Die Autobahn GmbH des Bundes

Zuletzt aktualisiert am 3. November 2025, 11:12