Frankenthal – Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss festgestellt

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am Montagmorgen, den 03.11.2025, gegen 02:30 Uhr wurde ein 64-jähriger Fahrzeugführers eines BMW auf Höhe des Hauptbahnhofes Frankenthal einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnten die eingesetzten Beamten einen Alkoholgeruch bei dem Fahrzeugführer feststellen. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Alkoholkonzentration von 1,34 Promille. Dem 64-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.
Quelle:
Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal
Zuletzt aktualisiert am 3. November 2025, 10:31