Dudenhofen – Michael Wagner besucht Ausstellung „vierFalt“ – Würdigung künstlerischer Vielfalt und langjähriger gemeinschaftlicher Arbeit

Dudenhofen / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Zur Eröffnung der Ausstellung „vierFalt“ der Arbeitsgemeinschaft Foto der Volkshochschule Rhein-Pfalz-Kreis im Bürgerhaus Dudenhofen am Freitag, 31. Oktober, konnte sich der Speyerer Landtagsabgeordnete und Vorsitzende des Kulturausschusses im Landtag Rheinland-Pfalz, Michael Wagner (CDU), persönlich ein Bild vom künstlerischen Schaffen der Fotogruppe machen. Wagner war der Einladung von Arno Becker, einem der ausstellenden Fotokünstler, sehr gerne gefolgt.

Unter dem Titel „vierFalt“ präsentieren die vier Fotokünstler Lothar Hensel, Arno Becker (beide Speyer), Gerhard Heinz Lange (Schifferstadt) und Volker Dörr (Harthausen) jeweils zehn ausgewählte Arbeiten. Das Quartett zeigt eindrucksvoll, dass Fotografie weit über ein realistisches Abbild hinausgehen kann – sie kann abstrakt, rätselhaft, reduziert und vieldeutig sein. Die Themenvielfalt reicht von Natur- und Tiermotiven über Architektur und Abstraktion bis hin zu Farb- und Formstudien.

In seinem Gespräch mit den Künstlern zeigte sich Michael Wagner beeindruckt von der Professionalität und Leidenschaft der Foto-AG, die bereits seit über 45 Jahren besteht und 1980 an der Volkshochschule des Rhein-Pfalz-Kreises gegründet wurde. „Die Ausstellung zeigt eindrucksvoll, wie lebendig und kreativ die Kulturszene in unserer Region ist. Es ist beeindruckend zu sehen, mit welchem Engagement die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft über Jahrzehnte hinweg künstlerische Fotografie pflegen und weiterentwickeln“, so Wagner.

Besonders würdigte Wagner das Gedenken an den im Dezember 2024 verstorbenen Gründervater der Foto-AG, Kurt Keller, der die Gruppe mit seiner Erfahrung und seinem Engagement maßgeblich geprägt hat.

Musikalisch umrahmt wurde die Ausstellungseröffnung vom Ensemble Mélange. Die Foto-AG mit Sitz in der Karl-Hufnagel-Schule in Harthausen hat es sich zur Aufgabe gemacht, ambitionierte Hobbyfotografie zu fördern und die rasante technische Entwicklung der Fotokunst aktiv zu begleiten. Traditionell präsentiert sie ihre Arbeiten jährlich im Historischen Tabakschuppen Harthausen oder im Bürgerhaus Dudenhofen.

Foto: Michael Wagner im Gespräch mit Arno Becker

Quelle: CDU Speyer

Zuletzt aktualisiert am 3. November 2025, 09:41