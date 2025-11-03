Buchen – Opferstock aus Kapelle entwendet

Buchen / Metropolregion Rhein-Neckar – Zwischen Donnerstagmorgen und Sonntagmorgen, jeweils 11:30 Uhr, entwendeten Unbekannte den Opferstock der Maria-Hilf-Kapelle in Buchen. Die Unbekannten
haben den Opferstock vermutlich mittels eines Schlagbohrers oder ähnlichen Werkzeugs aus der Wand gestemmt. Der Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 1.000 Euro. Der Wert des entwendeten Geldes bewegt sich nach Einschätzungen im mittleren zweistelligen Bereich. Das Polizeirevier Buchen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen des Vorfalls. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen machen konnte, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.
Quelle: Polizeipräsidium Heilbronn
Zuletzt aktualisiert am 3. November 2025, 14:03