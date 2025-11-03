Buchen – Einbruch in Wohnhaus- Wer hat etwas gesehen?

Buchen / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstagmittag verschafften sich Unbekannte in Buchen gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus. Gegen 13 Uhr zerstörten der oder die Täter das Kellerfenster eines Gebäudes in der Wilhelm-Emele-Straße und gelangten somit in das Wohnobjekt. Im Inneren wurden alle Sicherungen im Haus abgeschaltet und die Räumlichkeiten durchsucht. Zu dem entstandenen Sachschaden beziehungsweise den Wert des möglicherweise entwendeten Gutes können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Das Kriminalkommissariat Mosbach hat Ermittlungen eingeleitet. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.
Quelle: Polizeipräsidium Heilbronn
Zuletzt aktualisiert am 3. November 2025, 13:54