Buchen – 18-Jährige schießt mit Fahrzeug über Kreuzung hinaus – Vier teils Schwerverletzte – 8000 € Schaden

Buchen / Metropolregion Rhein-Neckar – Am frühen Samstagmorgen verunfallte ein Fahrzeug bei Buchen indem es über eine T-Kreuzung hinaus weiterfuhr. Gegen 5:15 Uhr befuhr eine 18-Jährige mit ihrem VW Golf die Landesstraße 523 in Richtung Bundesstraße 27. Aus bislang ungeklärten Gründen übersah die Fahrerin wohl die Kreuzung und fuhr mit ihrem Pkw gerade über die zur Fahrtrichtung orthogonal verlaufenden B27 hinweg in den Grünstreifen gegen einen dortigen Erdwall. Das Fahrzeug kommt nach dem Aufprall auf dem Dach liegend im Grünstreifen zum Stillstand. Bei dem Unfall verletzen sich die vier jungen Insassen des Fahrzeugs zum Teil schwer. Alle Vier kamen danach in eine Klinik. Die Fahrerin gab an, während des Unfalls alkoholisiert gewesen zu sein. Sie musste neben einer Blutprobe auch ihren Führerschein abgeben. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von geschätzten 8.000 Euro.

Quelle: Polizeipräsidiumm Heilbronn

Zuletzt aktualisiert am 3. November 2025, 13:56