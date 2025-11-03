Billigheim-Sulzbach – Auto entwendet – Zeugen gesucht

Billigheim / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde ein Fahrzeug in Sulzbach entwendet. Gegen 21 Uhr stellte ein 20-Jähriger seinen BMW in der Billigheimer

Straße ab. Am nächsten Tag gegen 7:15 Uhr war das Fahrzeug verschwunden. Der Besitzer berichtete, dass bereits am Mittwoch zwei Männer zur Besichtigung des Wagens vor Ort waren und sich unter vermeintlichem Vortäuschen von Kaufinteresse alles genau angeschaut hätten. Die Männer wurden wie folgt beschrieben:

Tatverdächtiger 1: Glatze; 174-176 cm; 45 Jahre; Akne/Narbengesicht; kein Bart; spitze Nase; keine Brille; blaue Arbeitshose, schwarzblaue Jacke; schien von einer Werkstatt zu kommen;

2. Tatverdächtiger: Schwarze Jacke mit Pelz an der Kapuze; Schildkappe; Kapuze auf; schwarze Jogginghose; kein Bart; 35 Jahre; 160 -170 cm; beide mutmaßlich osteuropäisches Erscheinungsbild.

Der einzige Schlüssel des Fahrzeugs ist noch immer beim Besitzer. Der Fahrzeugbrief lag im Auto. Nach Angaben des 20-Jährigen wäre er aufgewacht hätte man das Fahrzeug gestartet, daher vermutet er, dass es möglicherwiese durch Schieben hinfort geschafft wurde. Der Polizeiposten Limbach hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder Angaben zu den Tätern beziehungsweise den Aufenthaltsort des Fahrzeugs machen kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 06261 9040 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Heilbronn

Zuletzt aktualisiert am 3. November 2025, 14:09