Speyer – Zusammenstoß zwischen E-Scooter und Pedelec



Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitagnachmittag kam es auf dem Radweg der Dudenhofer Straße in Speyer zu einem Zusammenstoß zwischen einer 61-jährigen Pedelec-Fahrerin und einem entgegenkommenden, mit zwei jungen Frauen besetzten E-Scooter.

Die beiden fuhren mit ihrem E-Scooter auf dem Radweg in entgegengesetzter Richtung, als sich die Fahrzeuge auf Höhe einer Haltestelle begegneten. Die Pedelec-Fahrerin bremste ab und stieg ab, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dennoch fuhr der E-Scooter gegen das Vorderrad des Pedelecs und stieß mit dem Lenker gegen das Display, das dabei beschädigt wurde.

Anschließend entfernten sich die beiden Frauen unerlaubt von der Unfallstelle. Die Fahrerin des E-Scooter wird als jugendlich, mit schulterlangem braunem Haar und Kapuzenjacke beschrieben. Am Pedelec entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den beteiligten Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Speyer unter der Telefonnummer 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 2. November 2025, 17:57