Mannheim – Sieben verletzte Personen nach Reizgas Attacke in Straßenbahn

Mannheim / Mannheim-Neckarstadt / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Freitagnachmittag gegen 15.15 Uhr kam es in einer Straßenbahn der Linie 3 zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung, bei welchem insgesamt sieben Personen leicht verletzt wurden.

Anhand der bisherigen Ermittlungsergebnisse wird von nachfolgendem Sachverhalt ausgegangen: Zum genannten Zeitpunkt fuhr die Straßenbahn der Linie 3, aus Richtung Innenstadt kommend, in die Haltestelle „Alte Feuerwache“ ein, als zwei Jugendliche nach Öffnung der Türen den rückwärtigen Bereich der Bahn betraten. Unmittelbar danach kam es zwischen den beiden Jugendlichen und einer anderen, bislang unbekannten Personengruppe zu einer Auseinandersetzung. In deren Verlauf zog eine Person aus der Gruppe einen pistolenähnlichen Gegenstand und feuerte damit mehrmals ab. Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass es sich hierbei um eine Tierabwehr- bzw. Gaspistole gehandelt hat. Die Personengruppe verließ anschließend fluchtartig die Straßenbahn und entfernte sich in unbekannte Richtung. Durch das ausgesetzte Reizgas erlitten insgesamt sieben Personen, darunter auch die beiden Jugendlichen, leichte Reizungen der Atemwege. Die glücklicherweise nur leicht verletzten Personen wurden vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel. 0621/33010, in Verbindung zu setzen. Die Ermittlungen hinsichtlich der gefährlichen Körperverletzung dauern an.

Zuletzt aktualisiert am 2. November 2025, 09:38