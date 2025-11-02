Ludwigshafen – Zwei Verletzte bei Oberliga Fußballspiel FC Arminia 03 Ludwigshafen – FK 03 Pirmasens

Ludwigshafen / Ludwigshafen-Rheingönheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Wie die Polizei mitteilte, kam es am Samstag während des Oberliga Fußballspiels zwischen FC Arminia 03 Ludwigshafen und FK 03 Pirmasens zu Streitigkeiten.

Zwei 34 und 22 Jahren alten Fans und ein Ordner gerieten in Streit, was in eine körperliche Auseinandersetzung gipfelte, wobei die beiden Fans verletzt wurden. In der Folge kam es zu Pöbeleien und Provokationen der ca. 150 anwesenden Personen. Durch die Polizei konnte die Situation beruhigt werden.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 in Verbindung zu setzen unter Telefon 0621 963-24150 oder per Email an piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Zuletzt aktualisiert am 2. November 2025, 10:01