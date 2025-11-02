Ludwigshafen – Wenn die wilden Winde stürmen – Singen im November Schlaganfallhilfe lädt zur Singgruppe ein

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Einladung zur Singgruppe der Schlaganfallhilfe Ludwigshafen

Die Schlaganfallselbsthilfegruppe Ludwigshafen lädt am Montag, dem 10.11.2025, um 15:30 Uhr zur Singgruppe ein. Das gemeinsame Singen hat dieses Mal, passend zur November-Stimmung, das Motto „Wenn die wilden Winde stürmen“. Im Mittelpunkt stehen herbstliche Lieder und Kanons, sowie Tipps und Anregungen für das Wahrnehmen des eigenen „Stimmapparates“, zur Verbesserung der Atmung und den Umgang mit Stimme und Sprache. Darüber hinaus bereitet das gemeinsame Singen Freude und fördert erwiesenermaßen die Sozialkontakte und die eigene Gesundheit.

Das Angebot richtet sich an Schlaganfallpatienten, Angehörige, Freunde und Singbegeisterte, die etwas für ihre Stimme tun möchten. Eingeladen sind Alle, die Lust zum Singen haben. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Die Leitung des Projekts hat Markus Braun. Am Klavier begleitet Ulrike Braun.

Weitere Termine finden Sie auf der Internetseite der Schlaganfallgruppe (http://www.schlaganfallgruppe.de). Treffpunkt ist das Schiller-Wohnstift (Kapellengasse 25, 67071 Ludwigshafen-Oggersheim).

Ansprechpartner sind Barbara Döbel (Tel.: 0621 69 90 19,Email: barbara.doebel@gmx.de) für allgemeine Fragen und Markus Braun (Tel.: 0621 5 29 69 45, Email: BraunMarkus1@web.de) für Fragen zur Singgruppe.

Die Teilnahme an der Singgruppe ist kostenlos.

weitere Singgruppen-Termine:

Mo., 15.12.2025 und Mo., 12.1.2026, jeweils um 15:30 Uhr im Schiller-Wohnstift Kapellengasse 25, 67071 Ludwigshafen-Oggersheim

Zuletzt aktualisiert am 2. November 2025, 09:15