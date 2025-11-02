Ludwigshafen – Pietätloser Diebstahl: Grabschmuck auf Friedhof Maudach gestohlen

Ludwigshafen / Ludwigshafen-Maudach / Metropolregion Rhein-Neckar. Auf dem Friedhof im Ludwigshafener Stadtteil Maudach kam es in den vergangenen Tagen zu mehreren Diebstählen. Unbekannte Täter entwendeten Grabschmuck von verschiedenen Grabstellen und hinterließen dadurch nicht nur materiellen, sondern auch emotionalen Schaden bei den Angehörigen.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Zeugen oder auch weitere Geschädigte werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 in Verbindung zu setzen unter Telefon 0621 963-24150 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de
Zuletzt aktualisiert am 2. November 2025, 09:04