Ludwigshafen – Laternenfest im Wildpark feiern

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Traditionell zu Sankt Martin veranstaltet der Förderverein Wildpark e.V. am Samstag, 8. November 2025, das beliebte Laternenfest. In der besonderen Umgebung des Wildparks wird von 16 bis 19 Uhr bei Gesang und Laternenlicht das Martinsfest mit Glühwein, Kinderpunsch und Bratwurst gefeiert.
Eine Anmeldung vorab ist nicht erforderlich. Der Eintritt in den Wildpark ist ab 16 Uhr frei, Spenden werden erbeten.
Quelle Stadt Lu
Foto MRN-news Archiv
Zuletzt aktualisiert am 2. November 2025, 13:05