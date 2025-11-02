  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

02.11.2025, 18:22 Uhr

Herxheim – Unfallflucht geklärt – 21-jähriger versucht zu vertuschen

Unfall Hettenleidelheim

Herxheim/Metropolregion Rhein-Neckar – In der Nacht auf den heutigen Samstag kam es im innerörtlichen Bereich von Herxheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei kollidierte der zunächst unbekannte Verursacher mit seinem PKW gegen 03:00 Uhr mit einer Straßenlaterne, beschädigte diese hierdurch erheblich und fuhr davon.

Am Samstagmorgen erschien sodann ein junger Mann bei der Polizeiinspektion Wörth, um eine Verkehrsunfallflucht an seinem geparkten PKW zu beanzeigen. Laut seiner Vermutung müsse ein anderes Fahrzeug seinen geparkten PKW während seiner Abwesenheit erheblich beschädigt haben. Im Rahmen der Unfallaufnahme und eines Abgleichs der in Herxheim aufgefundenen Fahrzeugteile kamen die Polizeibeamten dem 21-jährigen auf die Schliche und stellten fest, dass er selbst Verursacher der Schäden an der Straßenlaterne war.

Mit dem Vorwurf konfrontiert gestand dieser sein Handeln. Gegen den Mann wird nun im Strafverfahren verhandelt.

Quelle: Polizeidirektion Landau

Zuletzt aktualisiert am 2. November 2025, 18:22

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT
    MRN-SHOP.de
    BEI REGIONALEN UNTERNEHMEN KAUFEN

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Herxheim am Berg – Auto komplett ausgebrannt

    • Herxheim am Berg – Auto komplett ausgebrannt
      Herxheim am Berg / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am 02.11.2025, gegen 15:50 Uhr, wurde der 38-jährige Fahrer eines PKW während der Fahrt auf der Hauptstraße in Herxheim am Berg durch weitere Verkehrsteilnehmer darauf aufmerksam gemacht, dass Rauch aus seinem Fahrzeug aufsteigt. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Der Fahrer und seine 35-jährige Beifahrerin hielten auf Höhe des dortigen Weingutes ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – AWO und VdK Sprecher Holger Scharff: „Ältere Menschen dürfen nicht abgehängt werden!“

    • Ludwigshafen – AWO und VdK Sprecher Holger Scharff: „Ältere Menschen dürfen nicht abgehängt werden!“
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Sorge um ältere Bankkunden*innen wächst – AWO und VdK fordern mehr persönliche Beratung. Sprecher Holger Scharff: „Ältere Menschen dürfen nicht abgehängt werden!“ Immer mehr ältere Bürgerinnen und Bürger äußern große Sorgen und Ängste, ihre Bankgeschäfte eigenständig zu erledigen. Der Grund: In vielen Bankfilialen werden die persönlichen Dienstleistungen zunehmend durch Automaten und ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Zwei Verletzte bei Oberliga Fußballspiel FC Arminia 03 Ludwigshafen – FK 03 Pirmasens

    • Ludwigshafen – Zwei Verletzte bei Oberliga Fußballspiel FC Arminia 03 Ludwigshafen – FK 03 Pirmasens
      Ludwigshafen / Ludwigshafen-Rheingönheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Wie die Polizei mitteilte, kam es am Samstag während des Oberliga Fußballspiels zwischen FC Arminia 03 Ludwigshafen und FK 03 Pirmasens zu Streitigkeiten. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Zwei 34 und 22 Jahren alten Fans und ein Ordner gerieten in Streit, was in eine körperliche Auseinandersetzung gipfelte, wobei die beiden ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Sieben verletzte Personen nach Reizgas Attacke in Straßenbahn

    • Mannheim – Sieben verletzte Personen nach Reizgas Attacke in Straßenbahn
      Mannheim / Mannheim-Neckarstadt / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Freitagnachmittag gegen 15.15 Uhr kam es in einer Straßenbahn der Linie 3 zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung, bei welchem insgesamt sieben Personen leicht verletzt wurden. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Anhand der bisherigen Ermittlungsergebnisse wird von nachfolgendem Sachverhalt ausgegangen: Zum genannten Zeitpunkt fuhr die Straßenbahn der Linie 3, aus Richtung ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen verleiht Ehrenamtspreis der Stipendienstiftung Rheinland-Pfalz

    • Ludwigshafen – Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen verleiht Ehrenamtspreis der Stipendienstiftung Rheinland-Pfalz
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag, dem 30. Oktober zeichnete die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen im Rahmen eines kleinen Festakts zwei herausragende Studierende mit dem Ehrenamtspreis der Stipendienstiftung Rheinland-Pfalz aus. Preisträgerin Daniela Krackl, Studentin der Pflegepädagogik, und Preisträger Tim Lunau, Studierender der Internationalen Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Management, wurden für ihr außergewöhnliches gesellschaftliches Engagement ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Wenn die wilden Winde stürmen – Singen im November Schlaganfallhilfe lädt zur Singgruppe ein

    • Ludwigshafen – Wenn die wilden Winde stürmen – Singen im November Schlaganfallhilfe lädt zur Singgruppe ein
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Einladung zur Singgruppe der Schlaganfallhilfe Ludwigshafen Die Schlaganfallselbsthilfegruppe Ludwigshafen lädt am Montag, dem 10.11.2025, um 15:30 Uhr zur Singgruppe ein. Das gemeinsame Singen hat dieses Mal, passend zur November-Stimmung, das Motto „Wenn die wilden Winde stürmen“. Im Mittelpunkt stehen herbstliche Lieder und Kanons, sowie Tipps und Anregungen für das Wahrnehmen des ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Pietätloser Diebstahl: Grabschmuck auf Friedhof Maudach gestohlen

    • Ludwigshafen – Pietätloser Diebstahl: Grabschmuck auf Friedhof Maudach gestohlen
      Ludwigshafen / Ludwigshafen-Maudach / Metropolregion Rhein-Neckar. Auf dem Friedhof im Ludwigshafener Stadtteil Maudach kam es in den vergangenen Tagen zu mehreren Diebstählen. Unbekannte Täter entwendeten Grabschmuck von verschiedenen Grabstellen und hinterließen dadurch nicht nur materiellen, sondern auch emotionalen Schaden bei den Angehörigen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Georgensschule in Rheingönheim – SPD fordert sachlichen Dialog

    • Ludwigshafen – Georgensschule in Rheingönheim – SPD fordert sachlichen Dialog
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote · Faktenbezogene Diskussion angemahnt – Kinder und Lehrkräfte dürfen nicht die Leidtragenden sein – Direktere und schnellere Kommunikation gefordert In Rheingönheim soll ein Ausweichquartier für die Georgensschule errichtet werden. Die SPD Stadtratsfraktion und die Mitgliedern der SPD Fraktion im Ortsbeirat Rheingönheim betonen, dass die Diskussion über die Fehler ... Mehr lesen»

      • Schwetzingen – Brutale Attacke in Schwetzinger Club-Toilette – Täter auf der Flucht!

    • Schwetzingen – Brutale Attacke in Schwetzinger Club-Toilette – Täter auf der Flucht!
      Schwetzingen / Metropolregion Rhein-Neckar. In einem Nachtclub in der Carl-Theodor-Straße ist es am frühen Samstagmorgen zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, bei der ein Mann verletzt wurde. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall gegen 3.30 Uhr. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der Geschädigte auf der Toilette des Clubs mit einem bislang unbekannten ... Mehr lesen»

      • Frankenthal – Einbrecher kamen über die Terassentür

    • Frankenthal – Einbrecher kamen über die Terassentür
      Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) Am Freitag, den 31.10.2025, gegen 16:30 Uhr kam es im Bereich des Weinbietrings in Frankenthal zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Hierbei bemerkte der Bewohner zunächst Geräusche, ehe er feststellte, dass die Terassentür aufgebrochen wurde und mehrere Wertgegenstände entwendet wurden. Kontakt zu den unbekannten Tätern gab es nicht. Durch die Kriminalpolizei ... Mehr lesen»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com