Heidelberg – WALTER TROUT kündigt neues Studioalbum „Sign Of The Times“ und große Europa-Tour 2025 an Heidelberg halle02



Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar – Donnerstag, 20.11.25, 20.00 Uhr

Tickets für Euro 45,00 bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich oder unter www.die-veranstalterinnen.de

Bluesrock-Ikone WALTER TROUT kündigt neues Studioalbum „Sign Of The Times“ und große Europa-

Tour 2025 an

Der legendäre Bluesrock-Gitarrist Walter Trout kehrt 2025 mit seinem neuen Studioalbum „Sign Of

The Times“ auf die europäischen Bühnen zurück. Im Rahmen einer groß angelegten Europa-Tournee

präsentiert der Ausnahmegitarrist neue Songs und die ganze Kraft seines unverkennbaren Sounds.

Seit Jahrzehnten gilt Walter Trout als einer der besten Gitarristen der Welt. Sein Name fällt

regelmäßig in einem Atemzug mit Größen wie Eric Clapton oder Jimi Hendrix. Mit seiner virtuosen

Spielweise und der unverwechselbaren Mischung aus Blues und Rock begeistert er Fans und Kritiker

gleichermaßen.

Trouts musikalische Laufbahn begann bereits 1968. Er spielte unter anderem an der Seite legendärer

Künstler wie John Lee Hooker (1979–1980) und war Mitglied von Canned Heat (1980–1984) sowie

John Mayall’s Bluesbreakers (1984–1989). 1989 gründete er schließlich seine eigene Band, die Walter

Trout Band, später bekannt als Walter Trout & The Radicals.

Heute wird Walter Trout weltweit gefeiert und zählt zu den prägenden Figuren des modernen

Bluesrock. In einer BBC-Radioumfrage wurde er auf Platz 6 der besten Gitarristen aller Zeiten gewählt

– nur wenige Stimmen trennten ihn von einem Platz in den Top 5 neben Jimi Hendrix und Jimmy

Page.

Mit „Sign Of The Times“ setzt Walter Trout nun ein weiteres musikalisches Statement und beweist

erneut, dass authentischer Bluesrock zeitlos ist. Die kommende Europa-Tournee 2025 verspricht

emotionale Intensität, musikalische Virtuosität und unvergessliche Live-Momente.

Quelle: „Die Veranstalterinnen“

Zuletzt aktualisiert am 2. November 2025, 18:12