Brühl – Brücke zwischen Indien und Kurpfalz

Brühl/Metropolregion Rhein-Neckar – „Indien ist ein Markt von 1,5 Milliarden Menschen“, freute sich Brühls Bürgermeister
Dr. Ralf Göck, dass es der im Sommer spontan gebildeten „Brühler Task Force Indien“ gelungen war, Shatrughna Sinha, Generalkonsul Indiens, zu einem Empfang ins Rathaus einzuladen und mit ihm über die Brühler Pläne zur Förderung der
Zusammenarbeit der regionalen Wirtschaft mit dem englischsprachigen Land zu sprechen.
Deutschland und Indien pflegen eine wachsende wirtschaftliche Partnerschaft, die sich durch starken gegenseitigen Handel und zunehmende Investitionen auszeichnet. Das betonte auch Shatrughna Sinha, Generalkonsul der
Republik Indien, der von München aus den Süden der Bundesrepublik betreut, bei
seinem Besuch der Kurpfalz. Vor seiner letzten Station am Montagabend in Brühl
war er bei dem Mannheimer OB Specht und bei der Industrie- und Handelskammer
Rhein-Neckar in Heidelberg gewesen. Begleitet wurde Sinha von dem indischen
Wirtschaftskonsul Amir Bashir.
„Deutschland ist der wichtigste Handelspartner …
… Indiens innerhalb der EU und Indien gewinnt als Absatzmarkt für deutsche
Produkte immer mehr an Bedeutung“, unterstrich der Brühler Bürgermeister Dr. Ralf
Göck. Beide Länder verhandeln über ein Freihandelsabkommen, das die
Handelsbeziehungen weiter stärken soll. Das Abkommen soll das wirtschaftliche
Miteinander vereinfachen und Investitionen ankurbeln – es wird sicherlich deutschen
Unternehmen weitere Chancen in einem der größten Wachstumsmärkte der Erde
bieten.
Brühler Sicherheits-Dienstleister HIMA gehört dazu
Göck berichtete, dass die größte Brühler Firma HIMA dies erkannt und gehandelt
hat: „Wir haben kürzlich eine Niederlassung in Indien eröffnet“, erklärte Dr. Michael
Löbig, Finanzvorstand (CFO) der Hima Group, bei dem kleinen Empfang für den
Generalkonsul im Brühler Ratssaal. Das Unternehmen bietet demnach vor Ort
Sicherheitslösungen an, die speziell auf die Bedürfnisse des indischen Marktes
zugeschnitten sind. Ziel sei es, Schlüsselbranchen wie Bahn, Chemie, Petrochemie
sowie Öl und Gas mit neuesten Sicherheitsstandards zu unterstützen. Darüber
hinaus treibt Hima die Ausbildung der nächsten Generation von Sicherheitsexperten
durch Partnerschaften mit lokalen Unternehmen und Bildungseinrichtungen wie dem
College of Engineering Pune voran. Neben den Vertretern aus allen Fraktionen im
Rat begrüßte Göck auch den Rohrhofer Axel Angeli.
Der Berater für Managementstrategie ist in Deutschland und Indien bekannt für seine Unterstützung
und Förderung der Zusammenarbeit beider Länder. Er verfügt über enge
Geschäftsbeziehungen nach Indien und unterstützt seit 2009 das Indian Electronic
and Software Export Promotion Council (ESC) der indischen Regierung in seinen
Bemühungen, den asiatischen Subkontinent als Standort für Investitionen und
Zusammenarbeit in den Bereichen Elektronik und IT zu fördern. Und er hat den
Besuch Sinhas in seiner Heimatgemeinde möglich gemacht. Der Dritte im indisch-
brühlerischen Trio des Treffens im Rathaus ist Nazir Jalali, der vor 40 Jahren aus
seiner indischen Heimatregion Kaschmir nach Deutschland kam und
seitdem gerne in der Hufeisengemeinde lebt. Der erfolgreiche Unternehmer hat
verschiedene Firmen in Mannheim aufgebaut – unter anderem die
Gebäudereinigungsfirma „Planet Dienstleistung“ und die Systemgastronomie „BigPom“.
Brühler Pläne erläutert
Dass diese Mischung aus verschiedenen Kompetenzen in Bezug auf Indien etwas
bewegen kann in den deutsch-indischen Wirtschaftsbeziehungen, dessen ist sich
Bürgermeister Dr. Ralf Göck sicher: „Unsere Bemühungen gehen in zwei
Richtungen“, so Dr. Göck an den Generalkonsul gewandt. „Wir wollen Unternehmen
mit Indien vertraut machen, damit sie womöglich ebenfalls den Schritt dorthin wagen
und wir sehen den Fachkräftebedarf in der deutschen Wirtschaft, der teilweise aus
Indien gedeckt werden kann.“ Um beidem näher zu kommen, wolle man einen
„Indien-Abend“ bei der HIMA gestalten, zudem interessierte Unternehmen
eingeladen werden. Zu diesem besonderen Event mit indischer Küche und
kompetenten Referenten lud Göck auch den Generalkonsul ein.
Generalkonsul Sinha betonte in seinem Grußwort, dass Deutschland und Indien bei
allen Unterschieden in Kultur und Geografie auch Gemeinsamkeiten hätten:
„Unseren Respekt vor dem Frieden, der freien Rede, dem Gesetz und damit
allgemein vor der Demokratie.“ Die politische Vielfalt spiegele sich auch bei diesem
Empfang wieder, an dem Ratsmitglieder aller Fraktionen teilnahmen, so der
Generalkonsul anerkennend. Diese politische Vielfalt finde man auch in Indien,
einem Land verschiedenster Sprachen, Religionen, Kulturen und Ethnien, in dem die
Menschen sich aber durchweg als Einwohner eines gemeinsamen Indiens fühlten.
Sinha unterstrich, dass die Metropolregion Rhein-Neckar aus wirtschaftlicher Sicht
für Indien im Sinne einer wirtschaftlichen Zusammenarbeit als sehr potent gelte. Man
könne viele Möglichkeiten des Miteinanders entdecken, insbesondere durch die sehr
engagierten mittelständischen Unternehmen.
Deshalb freue er sich auch über das Engagement von Hima in Indien, das womöglich
noch durch eine Produktion dort erweitert werden könnte, so der Generalkonsul. Sein
Land biete dafür die notwendigen Kompetenzen, sei offen für ausländische
Investitionen und verschließe sich auch nicht dem Wunsch Deutschlands, nach
Fachkräften aus seinem Land. „Wir unterstützen die Zusammenarbeit gerne“. So
Sinha, und sagte zu, bei dem „Indien Abend“ mit illustren Gästen gerne wieder dabei
zu sein. Das Zusammenwirken von Wirtschaft und der lokalen Politik aus allen
Parteien zum Wohle der Gemeinde Brühl sei beeindruckend, so Sinha. Auch
deswegen komme er gerne wieder.
Beim anschließenden Eintrag ins Goldene Buch der Gemeinde zeigte sich
Generalkonsul Shatrughna Sinha beim Blättern durch die Seiten insbesondere vom
Eintrag Steffi Grafs fasziniert. Er erinnerte sich an frühere Tennis-Matches, die er
nächtelang verfolgt habe. Ein beliebter Brauch in Indien ist es, den Beginn einer
Zusammenarbeit mit dem gemeinsamen Anschneiden einer Torte zu zeigen. So
stand am Ende eine „Brühler Torte“ bereit, wurde angeschnitten, und von allen
Gästen, darunter auch Barbara Schäuble von der Wirtschaftsförderung des Rhein-
Neckar-Kreises, verspeist. Auch Schäuble will den Indien-Abend im März nächsten
Jahres unterstützen.
BU
Alle Gäste beim Eintrag ins Goldene Buch: Nazir Jalali (Brühl), Hans Zelt
(Gemeinderat), Dr. Michael Löbig (CFO HIMA), Axel Angeli (Unternehmensberater
Indien, Brühl), Barbara Schäuble (Wirtschaftsförderung Rhein-Neckar-Kreis), Ralf-Jochen Meyer (Gemeinderat), Amir Bashir (Wirtschaftskonsul, München), Peter Frank (Gemeinderat), Gabriele Rösch (Gemeinderätin), Klaus Pietsch
(Gemeinderat), Hans Faulhaber (Gemeinderat) mit Generalkonsul Shatrughna Sinha und Bürgermeister Dr. Ralf Göck
BU
Auf eine gute Zusammenarbeit schnitten der Generalkonsul und der Brühler Bürgermeister eine Brühler Torte an.
Fotoquelle: Verwaltung
Zuletzt aktualisiert am 2. November 2025, 18:35