Brühl – Brücke zwischen Indien und Kurpfalz



Brühl/Metropolregion Rhein-Neckar – „Indien ist ein Markt von 1,5 Milliarden Menschen“, freute sich Brühls Bürgermeister

Dr. Ralf Göck, dass es der im Sommer spontan gebildeten „Brühler Task Force Indien“ gelungen war, Shatrughna Sinha, Generalkonsul Indiens, zu einem Empfang ins Rathaus einzuladen und mit ihm über die Brühler Pläne zur Förderung der

Zusammenarbeit der regionalen Wirtschaft mit dem englischsprachigen Land zu sprechen.

Deutschland und Indien pflegen eine wachsende wirtschaftliche Partnerschaft, die sich durch starken gegenseitigen Handel und zunehmende Investitionen auszeichnet. Das betonte auch Shatrughna Sinha, Generalkonsul der

Republik Indien, der von München aus den Süden der Bundesrepublik betreut, bei

seinem Besuch der Kurpfalz. Vor seiner letzten Station am Montagabend in Brühl

war er bei dem Mannheimer OB Specht und bei der Industrie- und Handelskammer

Rhein-Neckar in Heidelberg gewesen. Begleitet wurde Sinha von dem indischen

Wirtschaftskonsul Amir Bashir.

„Deutschland ist der wichtigste Handelspartner …

… Indiens innerhalb der EU und Indien gewinnt als Absatzmarkt für deutsche

Produkte immer mehr an Bedeutung“, unterstrich der Brühler Bürgermeister Dr. Ralf

Göck. Beide Länder verhandeln über ein Freihandelsabkommen, das die

Handelsbeziehungen weiter stärken soll. Das Abkommen soll das wirtschaftliche

Miteinander vereinfachen und Investitionen ankurbeln – es wird sicherlich deutschen

Unternehmen weitere Chancen in einem der größten Wachstumsmärkte der Erde

bieten.

Brühler Sicherheits-Dienstleister HIMA gehört dazu

Göck berichtete, dass die größte Brühler Firma HIMA dies erkannt und gehandelt

hat: „Wir haben kürzlich eine Niederlassung in Indien eröffnet“, erklärte Dr. Michael

Löbig, Finanzvorstand (CFO) der Hima Group, bei dem kleinen Empfang für den

Generalkonsul im Brühler Ratssaal. Das Unternehmen bietet demnach vor Ort

Sicherheitslösungen an, die speziell auf die Bedürfnisse des indischen Marktes

zugeschnitten sind. Ziel sei es, Schlüsselbranchen wie Bahn, Chemie, Petrochemie

sowie Öl und Gas mit neuesten Sicherheitsstandards zu unterstützen. Darüber

hinaus treibt Hima die Ausbildung der nächsten Generation von Sicherheitsexperten

durch Partnerschaften mit lokalen Unternehmen und Bildungseinrichtungen wie dem

College of Engineering Pune voran. Neben den Vertretern aus allen Fraktionen im

Rat begrüßte Göck auch den Rohrhofer Axel Angeli.

Der Berater für Managementstrategie ist in Deutschland und Indien bekannt für seine Unterstützung

und Förderung der Zusammenarbeit beider Länder. Er verfügt über enge

Geschäftsbeziehungen nach Indien und unterstützt seit 2009 das Indian Electronic

and Software Export Promotion Council (ESC) der indischen Regierung in seinen

Bemühungen, den asiatischen Subkontinent als Standort für Investitionen und

Zusammenarbeit in den Bereichen Elektronik und IT zu fördern. Und er hat den

Besuch Sinhas in seiner Heimatgemeinde möglich gemacht. Der Dritte im indisch-

brühlerischen Trio des Treffens im Rathaus ist Nazir Jalali, der vor 40 Jahren aus

seiner indischen Heimatregion Kaschmir nach Deutschland kam und

seitdem gerne in der Hufeisengemeinde lebt. Der erfolgreiche Unternehmer hat

verschiedene Firmen in Mannheim aufgebaut – unter anderem die

Gebäudereinigungsfirma „Planet Dienstleistung“ und die Systemgastronomie „BigPom“.



Brühler Pläne erläutert

Dass diese Mischung aus verschiedenen Kompetenzen in Bezug auf Indien etwas

bewegen kann in den deutsch-indischen Wirtschaftsbeziehungen, dessen ist sich

Bürgermeister Dr. Ralf Göck sicher: „Unsere Bemühungen gehen in zwei

Richtungen“, so Dr. Göck an den Generalkonsul gewandt. „Wir wollen Unternehmen

mit Indien vertraut machen, damit sie womöglich ebenfalls den Schritt dorthin wagen

und wir sehen den Fachkräftebedarf in der deutschen Wirtschaft, der teilweise aus

Indien gedeckt werden kann.“ Um beidem näher zu kommen, wolle man einen

„Indien-Abend“ bei der HIMA gestalten, zudem interessierte Unternehmen

eingeladen werden. Zu diesem besonderen Event mit indischer Küche und

kompetenten Referenten lud Göck auch den Generalkonsul ein.

Generalkonsul Sinha betonte in seinem Grußwort, dass Deutschland und Indien bei

allen Unterschieden in Kultur und Geografie auch Gemeinsamkeiten hätten:

„Unseren Respekt vor dem Frieden, der freien Rede, dem Gesetz und damit

allgemein vor der Demokratie.“ Die politische Vielfalt spiegele sich auch bei diesem

Empfang wieder, an dem Ratsmitglieder aller Fraktionen teilnahmen, so der

Generalkonsul anerkennend. Diese politische Vielfalt finde man auch in Indien,

einem Land verschiedenster Sprachen, Religionen, Kulturen und Ethnien, in dem die

Menschen sich aber durchweg als Einwohner eines gemeinsamen Indiens fühlten.

Sinha unterstrich, dass die Metropolregion Rhein-Neckar aus wirtschaftlicher Sicht

für Indien im Sinne einer wirtschaftlichen Zusammenarbeit als sehr potent gelte. Man

könne viele Möglichkeiten des Miteinanders entdecken, insbesondere durch die sehr

engagierten mittelständischen Unternehmen.

Deshalb freue er sich auch über das Engagement von Hima in Indien, das womöglich

noch durch eine Produktion dort erweitert werden könnte, so der Generalkonsul. Sein

Land biete dafür die notwendigen Kompetenzen, sei offen für ausländische

Investitionen und verschließe sich auch nicht dem Wunsch Deutschlands, nach

Fachkräften aus seinem Land. „Wir unterstützen die Zusammenarbeit gerne“. So

Sinha, und sagte zu, bei dem „Indien Abend“ mit illustren Gästen gerne wieder dabei

zu sein. Das Zusammenwirken von Wirtschaft und der lokalen Politik aus allen

Parteien zum Wohle der Gemeinde Brühl sei beeindruckend, so Sinha. Auch

deswegen komme er gerne wieder.

Beim anschließenden Eintrag ins Goldene Buch der Gemeinde zeigte sich

Generalkonsul Shatrughna Sinha beim Blättern durch die Seiten insbesondere vom

Eintrag Steffi Grafs fasziniert. Er erinnerte sich an frühere Tennis-Matches, die er

nächtelang verfolgt habe. Ein beliebter Brauch in Indien ist es, den Beginn einer

Zusammenarbeit mit dem gemeinsamen Anschneiden einer Torte zu zeigen. So

stand am Ende eine „Brühler Torte“ bereit, wurde angeschnitten, und von allen

Gästen, darunter auch Barbara Schäuble von der Wirtschaftsförderung des Rhein-

Neckar-Kreises, verspeist. Auch Schäuble will den Indien-Abend im März nächsten

Jahres unterstützen.

BU

Alle Gäste beim Eintrag ins Goldene Buch: Nazir Jalali (Brühl), Hans Zelt

(Gemeinderat), Dr. Michael Löbig (CFO HIMA), Axel Angeli (Unternehmensberater

Indien, Brühl), Barbara Schäuble (Wirtschaftsförderung Rhein-Neckar-Kreis), Ralf-Jochen Meyer (Gemeinderat), Amir Bashir (Wirtschaftskonsul, München), Peter Frank (Gemeinderat), Gabriele Rösch (Gemeinderätin), Klaus Pietsch

(Gemeinderat), Hans Faulhaber (Gemeinderat) mit Generalkonsul Shatrughna Sinha und Bürgermeister Dr. Ralf Göck

BU

Auf eine gute Zusammenarbeit schnitten der Generalkonsul und der Brühler Bürgermeister eine Brühler Torte an.



Fotoquelle: Verwaltung

Zuletzt aktualisiert am 2. November 2025, 18:35