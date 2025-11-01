Schwetzingen – Brutale Attacke in Schwetzinger Club-Toilette – Täter auf der Flucht!

Schwetzingen / Metropolregion Rhein-Neckar. In einem Nachtclub in der Carl-Theodor-Straße ist es am frühen Samstagmorgen zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, bei der ein Mann verletzt wurde. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall gegen 3.30 Uhr.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der Geschädigte auf der Toilette des Clubs mit einem bislang unbekannten Mann in Streit. Der Täter soll dabei mehrfach auf den Kopf des Opfers eingeschlagen haben.

Gemeinsam mit einem Zeugen verließ der Verletzte anschließend den Club – doch der Angreifer folgte den beiden nach draußen und versuchte erneut, auf den Mann einzuschlagen. Mehrere Passanten griffen ein und konnten eine weitere Attacke verhindern.

Der Täter flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung. Der Geschädigte erlitt Verletzungen im Gesichts- und Kopfbereich und wurde vom Rettungsdienst behandelt.

Die Polizei beschreibt den Täter als etwa 35 bis 40 Jahre alt, rund 1,75 Meter groß und von schlanker Statur. Er soll kurzes, schwarz-graues Haar und einen gleichfarbigen Vollbart getragen haben. Bekleidet war er mit einem weißen oder beigen Pullover, einer blauen Jeans und dunklen Schuhen.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Das Polizeirevier Schwetzingen hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 06202/288-0 zu melden.

Zuletzt aktualisiert am 1. November 2025, 10:00