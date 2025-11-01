Rhein-Pfalz-Kreis – CDU-Gemeindeverband Dannstädter Höhe bestätigt Amtsinhaber als Bürgermeisterkandidaten

Hochdorf-Assenheim/ Dannstadt / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar.Foto:von links nach rechts:Patrick Poss, Stefan Veth, Andreas Winzig, Awes Khan.

Im voll besetzten großen Saal des Pfarrheims Hochdorf-Assenheim fand am Montagabend, 27. Oktober 2025, die Mitgliederversammlung des CDU-Gemeindeverbands Dannstädter Höhe statt. Zahlreiche Mitglieder und Gäste aus Kreis- und Landespolitik nahmen teil, darunter der Landtagsabgeordnete Johannes Zehfuß und der Kreisvorsitzende der CDU Rhein-Pfalz-Kreis, Patrick Poss.

Zentraler Tagesordnungspunkt war die Nominierung des CDU-Kandidaten für das Amt des Verbandsbürgermeisters. Der amtierende Bürgermeister, der seit zwei Amtsperioden im Amt ist, stellte sich den Fragen des Gemeindeverbandsvorsitzenden Awais Khan, der den Abend gemeinsam mit seinem Stellvertreter Andreas Winzig leitete.

Khan und Winzig wurden im vergangenen Jahr einstimmig in den Vorstand gewählt und sehen ihre Hauptaufgabe in der Vernetzung der Ortsgruppen untereinander. Dass dies gelungen ist, zeigte sich an der starken Präsenz und Geschlossenheit innerhalb des Verbands.

„Wir wollten dem Abend eine klare Struktur geben und dem Amtsinhaber die Möglichkeit bieten, seine Bilanz wie auch seine Ziele nachvollziehbar zu präsentieren“, erklärte Awais Khan. Der Fragenkatalog habe sich bewährt, um die Schwerpunkte seiner bisherigen Arbeit – von Infrastrukturprojekten bis zur Verwaltungsmodernisierung – deutlich herauszuarbeiten.

In seiner Vorstellung betonte der Bürgermeister die erfolgreichen Projekte der vergangenen Jahre, darunter die Sanierung und Modernisierung der Grundschulen, die energetische Erneuerung der Kläranlage, den barrierefreien Umbau des Rathauses sowie die Einführung digitaler Verwaltungsprozesse. Auch der Ausbau der Feuerwehrinfrastruktur und die erfolgreiche Neuaufstellung des Verwaltungsteams seien Meilensteine seiner Amtszeit gewesen.

„Man spürt, dass hier jemand Verantwortung übernommen und über viele Jahre Vertrauen aufgebaut hat“, kommentierte Andreas Winzig nach der Vorstellung. „Diese Kontinuität und Bodenständigkeit sind für unsere Verbandsgemeinde von großem Wert.“

Die Mitgliederversammlung würdigte die Präsentation mit anhaltendem Applaus und bestätigte den Kandidaten schließlich mit überwältigender Mehrheit.

„Das Ergebnis zeigt, dass die Mitglieder die geleistete Arbeit und den klaren Kurs honorieren“, ergänzte Andreas Winzig. „Jetzt gilt es, diesen Rückenwind zu nutzen und die Menschen in allen Ortsgemeinden erneut für unseren gemeinsamen Weg zu gewinnen.“

„Das klare Votum zeigt, dass wir als CDU geschlossen hinter unserem Bürgermeisterkandidaten stehen“, so Awais Khan abschließend. „Wir blicken mit Zuversicht auf die bevorstehende Wahl und sind überzeugt, dass er die erfolgreiche Entwicklung der Verbandsgemeinde fortsetzen wird.“

Quelle: CDU-Gemeindeverband Dannstädter Höhe

Zuletzt aktualisiert am 1. November 2025, 09:45