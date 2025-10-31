Wörth am Rhein – 70-jähriger Radfahrer stirbt offenbar nach medizinischem Notfall

Wörth am Rhein / Metropolregion Rhein-Neckar – Tragischer Vorfall am Freitagnachmittag: Gegen 15:30 Uhr wurde in Wörth am Rhein ein 70-jähriger Mann leblos auf einem Radweg nahe der Ludwigstraße entdeckt.

Nach Informationen von MRN-News befand sich der Mann neben seinem Fahrrad, als ihn Passanten in regungsloser Position auffanden. Die Zeugen reagierten sofort, leisteten Erste Hilfe und alarmierten Rettungsdienst und Polizei. Trotz aller Bemühungen verstarb der Mann noch an der Einsatzstelle.

Nach derzeitigen Erkenntnissen deutet vieles darauf hin, dass ein medizinischer Notfall zum Sturz führte. Ob der Mann zum Zeitpunkt des Vorfalls mit dem Fahrrad unterwegs war, ist bislang unklar. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nach aktuellem Ermittlungsstand nicht vor.

Die Polizeiinspektion Wörth am Rhein hat die weiteren Untersuchungen aufgenommen und die Staatsanwaltschaft Landau informiert.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Geschehen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07271 / 9221-0 oder per E-Mail an piwoerth@polizei.rlp.de

Quelle: Polizei

Zuletzt aktualisiert am 31. Oktober 2025, 21:50