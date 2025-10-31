Rhein-Pfalz-Kreis – Tulpen-Pflanzaktion im Stadtpark Schifferstadt – Freiwillige Hobbygärtnerinnen und -gärtner gesucht

Schiffeerstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Rund 1.200 Tulpenzwiebeln sollen am Samstag, 15. November in die Staudenbeete im Stadtpark eingesetzt werden. Die Freiwilligenaktion, die Bürgermeisterin Ilona Volk und die städtischen Umweltbeauftragten initiiert haben, startet um 10 Uhr. Mitmachen kann, wer Lust und Zeit hat. Werkzeug stellt die Stadtgärtnerei zur Verfügung – wer allerdings eine kleine Schaufel hat, kann diese gern mitbringen. Ein Teil der Tulpenzwiebeln stammt aus städtischen Blumenkübeln, der übrige Teil wurde neu erworben. Im Stadtpark eingesetzt zaubern die Blumen im Frühjahr bunte Farbtupfer und sind eine erste wichtige Nahrungsquelle für heimische Insekten nach den kalten Monaten. „Ob Groß, ob Klein – anpacken kann bei unserer Aktion jeder“, freut sich Bürgermeisterin Ilona Volk, „gemeinsam gestalten wir so wichtige und bunte Blühflächen für Wildbienen und uns Menschen.“
Text und Foto: Stadtverwaltung Schifferstadt
Zuletzt aktualisiert am 31. Oktober 2025, 09:35