31.10.2025, 10:05 Uhr

Mosbach – IHK StarterCenter-Termine im November 2025

Mosbach / Neckar-Odenwald, 31. Oktober 2025. Das StarterCenter der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar lädt Gründer und Unternehmensnachfolger zu folgendem Termin ein: „Basisinformation Existenzgründung zum grundsätzlichen Überblick“ am 20. November 2025 in Osterburken (Anmeldung unter www.ihk.de/rhein-neckar/basisinfo-nok erforderlich).

Weitere Termine im IHK StarterCenter vor Ort in Mosbach sind:

• Steuersprechstunde: 26. November 2025 (Anmeldeschluss: 19. November 2025)

• Rechtssprechstunde: 21. November 2025 (Anmeldeschluss: 12. November 2025)

• Betriebswirtschaftliche Beratung zu Themen wie Businessplan und Konzept: 19. November (Anmeldeschluss: 12. November 2025)

• Finanzierungssprechtag für Gründungen, Übernahmen und Projekte am 20. November 2025 (zusammen mit der L-Bank und der Bürgschaftsbank, Anmeldeschluss: 13. November 2025)

Eine Anmeldung zu diesen kostenfreien Veranstaltungen ist erforderlich. Anmeldung unter 06261 9249-0 oder www.ihk.de/rhein-neckar/sprechstunden-startercenter

Quelle: Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar

Zuletzt aktualisiert am 31. Oktober 2025, 10:05

