Mannheim – Prozessauftakt im Fall der Amokfahrt am Rosenmontag

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Freitag, 31.10.2025, acht Monate nach der tödlichen Fahrt, beginnt vor dem Landgericht Mannheim das Hauptverfahren gegen einen Ludwigshafener. Dem 40 jährigen Alexander S. wird vorgeworfen am Rosenmontag mit einem Auto in eine Menschenmenge in der Mannheimer Innenstadt zwei Personen getötet und vierzehn weitere Menschen verletzt zu haben.
Geplant sind 13 Verhandlungstage, das Verfahren wird an mehreren Terminen im November und Dezember fortgesetzt.
Zuletzt aktualisiert am 31. Oktober 2025, 09:59