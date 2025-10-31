Edenkoben – Stoppschild missachtet und schweren Unfall verursacht

Burrweiler / südliche Weinstraße / Landau / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Ein Autofahrer hat am Donnerstag ein Stoppschild missachtet. Der 27 Jahre alte Autofahrer hatte das Stoppschild an der Kreuzung der L507 missachtet und es kam zum Zusammenstoß mit einem Fahrzeug einer 28 Jahre alten Fahrzeugführerin, die die Weinstraße von Gleisweiler in Richtung Hainfeld befuhr.
Durch die Kollision wurden beide Fahrer verletzt und mussten in ein Krankenhaus transportiert werden. An ihren Fahrzeugen entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden. Sie mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtunfallschaden liegt bei über 10.000 Euro.
Polizei Edenkoben
Zuletzt aktualisiert am 31. Oktober 2025, 15:14