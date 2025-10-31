Landau – Stadtverwaltung Landau informiert – Aussichtssturm auf dem ehemaligen Landesgartenschaugelände ab sofort gesperrt

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Leider muss der Aussichtsturm auf dem ehemaligen Landesgartenschaugelände in Landau bis auf Weiteres geschlossen werden. Grund dafür sind starke Verwitterungsschäden an der Holzkonstruktion des Turms, der jetzt mehr als zehn Jahre lang Wind und Wetter ausgesetzt war. Besonders betroffen ist der Bodenbelag, der stellenweise Schäden aufweist und eine Unfallgefahr für Besucherinnen und Besucher darstellt. Die Stadtverwaltung betont ihr Interesse am langfristigen Erhalt des Aussichtsturms. Aufgrund der derzeit angespannten Finanzlage kann die Umsetzung der notwendigen Maßnahmen jedoch aktuell nicht verbindlich zugesichert werden. Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis, dass der Turm daher bis auf Weiteres geschlossen bleibt.
Quelle: Dominik Ketz Photography
Zuletzt aktualisiert am 31. Oktober 2025, 13:22