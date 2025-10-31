Landau – kvhs-Angebot „Stimme neu erleben“ – Kursstart am 5. November in Bad Bergzabern: Noch Plätze frei!

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Kreisvolkshochschule Südliche Weinstraße (kvhs) lädt zu einem außergewöhnlichen Kurs ein, der die eigene Stimme neu erfahrbar macht. Unter dem Titel „Stimme neu erleben“ vermittelt Elke Jäger, Sängerin und Voice Coach, in lockerer Atmosphäre Grundlagen der Stimm- und Gehörbildung, Atemtechniken sowie den bewussten Körpereinsatz beim Singen. Auch ohne musikalische Vorkenntnisse oder Notenlesen können Teilnehmende entdecken, was es bedeutet, „stimmig“ zu sein – im Einklang mit sich selbst, mit Klang und Ausdruck. Gemeinsam werden vertraute und neue Ausdrucksformen ausprobiert, Harmonien erspürt und erlebt, wie gut sich Körper und Seele dabei anfühlen können. Der Kurs beginnt am Mittwoch, 5. November, und findet viermal mittwochs bis einschließlich 26. November statt, jeweils von 17 bis 19.30 Uhr in der „Werkstatt aller art“, Danziger Straße 7 in Bad Bergzabern. Der Kurs umfasst also vier Termine. Eine Anmeldung ist erforderlich bei der Kreisvolkshochschule Südliche Weinstraße unter der Telefonnummer 06341 940-187, online unter www.vhs-suew.de oder per E-Mail an Judith.Hammer@suedliche-weinstrasse.de.

Quelle: Stadt Landau

Zuletzt aktualisiert am 31. Oktober 2025, 13:31