Landau – Ausgedientes Fahrzeug der Jugendverkehrsschule Südliche Weinstraße wird versteigert

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. 21 Jahre lang hat der Mercedes Vario der Jugendverkehrsschule Südliche Weinstraße treue Dienste geleistet. Im Juni 2004 war er gebraucht gekauft worden. Seither wurde er dazu genutzt, um unter anderem Fahrräder zu den Schulen im Landkreis zu transportieren oder für die Verkehrserziehung in Kindertagesstätten. Im April dieses Jahres wurde er durch einen neuen Peugeot Boxer ersetzt. Zeit, sich von dem Mercedes Vario zu trennen – er wird nun versteigert. An der Versteigerung teilnehmen können ausschließlich Personen mit Gewerbeschein. Der Zuschlag geht an das höchste wirksame Angebot.

Die Fahrzeugdaten

Die Erstzulassung des Mercedes Vario 614 D-KA erfolgte am 6. April 2004. Zuletzt war er mit „Sonder-Kfz-Zulassung“ zugelassen. Der aktuelle Kilometerstand liegt bei etwa 87.000 Kilometern. Angetrieben wird das Fahrzeug von einem 100 Kilowatt (136 PS) starken Dieselmotor. Der Vario hat ein manuelles Getriebe, drei Sitzplätze und kann mit der Führerscheinklasse 3 oder mindestens C1 gefahren werden. Das zulässige Gesamtgewicht beträgt 5990 Kilogramm. Wichtig zu wissen: Die Hauptuntersuchung ist abgelaufen, das Fahrzeug abgemeldet. Zudem muss das Abgasrohr erneuert werden.

Zum Ablauf

Wer mitsteigern möchte, kann sein Angebot bis spätestens 30. November 2025, 23:59 Uhr, per E-Mail an schulabteilung@suedliche-weinstrasse.de einreichen und Name, vollständige Adresse, Telefonnummer sowie einen Scan oder ein Foto des Gewerbescheins beziehungsweise der Gewerbeanmeldung beifügen. Eine Besichtigung ist nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. Besichtigungen können vereinbart werden mit Vanessa Walter, telefonisch unter 06341 940-181 oder per E-Mail an vanessa.walter@suedliche-weinstrasse.de



Fotos des Fahrzeugs sind online unter www.suedliche-weinstrasse.de/hermitdembus zu finden.

Quelle:

Foto: KV SÜW

Zuletzt aktualisiert am 31. Oktober 2025, 10:16