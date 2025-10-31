  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

31.10.2025, 14:30 Uhr

Kirchheim an der Weinstraße – Pedelecfahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Kirchheim an der Weinstraße/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am gestrigen Donnerstag (30.10.25) ereignete sich gegen 19:30 Uhr in der Bissersheimer Straße ein Verkehrsunfall: Ein Pkw-Fahrer musste verkehrsbedingt in der Bissersheimer Straße anhalten. Der Fahrer eines E-Bikes fuhr auf den anhaltenden Pkw auf. Dabei entstand Sachschaden an dem Pkw. Der Fahrer des E-Bikes, es soll sich um ein sogenanntes Fatbike gehandelt haben, kam zu Fall. Bevor die Polizei zur Unfallaufnahme eintraf, entfernte sich der E-Bike-Fahrer, der alkoholisiert gewesen sein soll, unerlaubt von der Unfallstelle. Der Mann soll komplett schwarz gekleidet gewesen und von schmaler Statur sein. Die dunklen Haare habe er länger getragen. Das E-Bike, wie bereits geschildert ein Fatbike mit entsprechend dicken Reifen, sei schneller als ein herkömmliches E-Bike gewesen. Zeugen, die Hinweise zu dem E-Bike-Fahrer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt (06359 9312-0 oder pigruenstadt@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeiinspektion Grünstadt

Zuletzt aktualisiert am 31. Oktober 2025, 14:30

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT
    MRN-SHOP.de
    BEI REGIONALEN UNTERNEHMEN KAUFEN

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Ludwigshafen – Turmklang – Dein Freitag im Turmrestaurant im Ebertpark

    • Ludwigshafen – Turmklang – Dein Freitag im Turmrestaurant im Ebertpark
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Gute Musik, leckere Cocktails und entspannte Atmosphäre – das ist Turmklang im Turmrestaurant im Ebertpark. Mit Danjo & Verena erwartet euch ein Abend voller Stimmung und guter Vibes. Kommt vorbei, genießt den Sound und startet entspannt in das Wochenende. INDOOR Turmklang von 20:00 – 0:00 Uhr mit elektronischer Musik, Cocktails und ... Mehr lesen»

      • Worms – „DIE HUNNENKÖNIGIN“ lautet der Titel der kommenden Uraufführung der Nibelungen-Festspiele

    • Worms – „DIE HUNNENKÖNIGIN“ lautet der Titel der kommenden Uraufführung der Nibelungen-Festspiele
      Worms / Metropolregion Rhein-Neckar. „DIE HUNNENKÖNIGIN“ bei den Wormser Nibelungen-Festspielen 2026 – In Zusammenarbeit mit der Londoner Theatercompagnie „Les Enfants Terribles“ . INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote „DIE HUNNENKÖNIGIN“ lautet der Titel der kommenden Uraufführung der Nibelungen-Festspiele Worms, welche im kommenden Jahr vom 17. Juli bis 2. August auf der großformatigen Freilichtbühne vor dem Wormser zu sehen ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Polizei Ludwigshafen kontrolliert Fahrräder und Elektrokleinstfahrzeuge

    • Ludwigshafen – Polizei Ludwigshafen kontrolliert Fahrräder und Elektrokleinstfahrzeuge
      Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Vom 03. bis 07. November 2025 führt die Polizei Ludwigshafen im gesamten Stadtgebiet eine Kontrollwoche durch. Im Mittelpunkt stehen Fahrräder, E-Bikes, Pedelecs sowie Elektrokleinstfahrzeuge wie E-Scooter, Hoverboards, Monowheels und E-Skateboards. Mit Beginn der dunklen Jahreszeit steigt das Unfallrisiko für Radfahrende deutlich an. Häufig sind sie wegen fehlender Beleuchtung oder dunkler Kleidung schlecht erkennbar. ... Mehr lesen»

      • Landau – Stadtverwaltung Landau informiert – Aussichtssturm auf dem ehemaligen Landesgartenschaugelände ab sofort gesperrt

    • Landau – Stadtverwaltung Landau informiert – Aussichtssturm auf dem ehemaligen Landesgartenschaugelände ab sofort gesperrt
      Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Leider muss der Aussichtsturm auf dem ehemaligen Landesgartenschaugelände in Landau bis auf Weiteres geschlossen werden. Grund dafür sind starke Verwitterungsschäden an der Holzkonstruktion des Turms, der jetzt mehr als zehn Jahre lang Wind und Wetter ausgesetzt war. Besonders betroffen ist der Bodenbelag, der stellenweise Schäden aufweist und eine Unfallgefahr für Besucherinnen und Besucher ... Mehr lesen»

      • Frankenthal – Gemeindeschwestern plus in Frankenthal Infostand auf dem Wochenmarkt

    • Frankenthal – Gemeindeschwestern plus in Frankenthal Infostand auf dem Wochenmarkt
      Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Die beiden „Gemeindeschwestern plus“ bieten in Frankenthal und den Vororten Beratung, un-ter anderem zu Freizeit- und Hilfsangeboten, für Senioren – insbesondere hochbetagte Men-schen – an, die noch keine Pflege benötigen, aber doch hier und da merken, dass sie nicht mehr alles problemlos alleine meistern können. Am Dienstag, 4. November, von 10 bis 12 ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Vorsicht vor falschen Wasserwerkern

    • Ludwigshafen – Vorsicht vor falschen Wasserwerkern
      Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstagnachmittag (30.10.2025, gegen 17 Uhr) klingelten zwei Männer bei einer Seniorin in der Pommernstraße (zwischen Kärtnerstraße und Steiermarkstraße). Sie gaben sich als Mitarbeiter der Stadt Ludwigshafen aus und gelangten, unter dem Vorwand die Wasserleitungen überprüfen zu müssen, in die Wohnung der Seniorin. Ein Mann lenkte die Frau in ihrer Wohnung ab, während ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Zwei Autofahrerinnen bei Unfall verletzt

    • Ludwigshafen – Zwei Autofahrerinnen bei Unfall verletzt
      Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstagmorgen (30.10.2025, gegen 7:20 Uhr) wollte eine 19-jährige Autofahrerin von der Wollstraße in die Raschigstraße abbiegen und missachte die hierbei die Vorfahrt einer 57-Jährigen. Beide Fahrerinnen erlitten, nach derzeitigem Kenntnisstand, leichte Verletzungen durch den Zusammenstoß. Sie wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von rund ... Mehr lesen»

      • Hockenheim – „Kreatives Frühstück“ für Generation Plus+ im Pumpwerk

    • Hockenheim – „Kreatives Frühstück“ für Generation Plus+ im Pumpwerk
      Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Seniorinnen und Senioren, die einen inspirierenden Vormittag erleben wollen, sind zum „Kreativen Frühstück“ im Pumpwerk eingeladen. Beim kommenden Termin, am Donnerstag, 6. November, 9.30 bis 12.00 Uhr, werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach einem gemütlichen Frühstück gemeinsam mit Serviettentechnik schöne Hingucker basteln. Beim „Kreativen Frühstück“ werden Gemeinschaft und Kreativität miteinander verbunden. Der Ablauf ... Mehr lesen»

      • Frankenthal – Fahrzeugführer mit Haftbefehl ohne Fahrerlaubnis unterwegs

    • Frankenthal – Fahrzeugführer mit Haftbefehl ohne Fahrerlaubnis unterwegs
      Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Rahmen der Streifenfahrt in der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde ein 30-jähriger Hyundai-Fahrer in der Straße Foltzring in Frankenthal einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte der Fahrzeugführer keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Weitere Abfragen in den polizeilichen Systemen ergaben, dass das angebrachte amtliche Kennzeichen für einen anderes Fahrzeug zugelassen worden ... Mehr lesen»

      • Landau – Ausgedientes Fahrzeug der Jugendverkehrsschule Südliche Weinstraße wird versteigert

    • Landau – Ausgedientes Fahrzeug der Jugendverkehrsschule Südliche Weinstraße wird versteigert
      Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. 21 Jahre lang hat der Mercedes Vario der Jugendverkehrsschule Südliche Weinstraße treue Dienste geleistet. Im Juni 2004 war er gebraucht gekauft worden. Seither wurde er dazu genutzt, um unter anderem Fahrräder zu den Schulen im Landkreis zu transportieren oder für die Verkehrserziehung in Kindertagesstätten. Im April dieses Jahres wurde er durch einen neuen ... Mehr lesen»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com