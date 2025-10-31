  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

31.10.2025, 16:20 Uhr

Heidelberger Abend zum Bauhaus-Areal

Bildrechte: „Die Heidelberger“
Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am 23. Oktober hatten wir einen sehr informativen Heidelberger Abend zum Bauhaus-Areal.

Auf dem ehemaligen Bauhaus-Areal an der Kurfürsten-Anlage entsteht derzeit eines der spannendsten Neubauprojekte Heidelbergs: das Goethe-Quartier.

Hier trifft moderne Architektur auf historisches Stadtgefühl – mit hochwertigen Wohnungen, Serviced Apartments: möblierte, komplett ausgestattete Wohnungen, die gedacht sind als zeitlich begrenzte Wohnungen oder für Langzeitaufenthalte wie Geschäftsreisen, Büros, Gastronomie, Einkaufsmöglichkeiten und einem neuen öffentlichen Platz dem Fritz-Bauer-Platz mit mehrere Baumgruppen und Sitzmöglichkeiten die zum Verweilen einladen sollen.

Zudem kommt eine Tiefgarage mit insgesamt 332 Kfz-Stellplätze.

Herzlichen Dank an Diringer & Scheidel für die ausführliche Präsentation und Beantwortung der zahlreichen Fragen.

Weitere Informationen gibt’s auf der Homepage unter https://goethe-quartier-heidelberg.de

Quelle: „Die Heidelberger“ Gemeinderatsfraktion

Zuletzt aktualisiert am 31. Oktober 2025, 17:41

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT
    MRN-SHOP.de
    BEI REGIONALEN UNTERNEHMEN KAUFEN

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Frankenthal – Mehrgenerationenhaus: Kostenfreier Impulsvortrag: Mental stark – auch in Krisenzeiten!

    • Frankenthal – Mehrgenerationenhaus: Kostenfreier Impulsvortrag: Mental stark – auch in Krisenzeiten!
      Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wie kann man die eigene mentale Stärke erhalten – gerade dann, wenn das Leben herausfordernd wird? Unter dem Titel „Mental stark – auch in Krisenzeiten!“ lädt das Mehrgenerationenhaus Frankenthal gemeinsam mit der BKK Linde am Montag, 17. November, zu einem kostenfreien Impulsvortrag ein. Die Veranstaltung findet von 17 bis 18 ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Sportentwicklung : Interessierte können sich am 21. November einbringen

    • Heidelberg – Sportentwicklung : Interessierte können sich am 21. November einbringen
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) -Das Amt für Sport und Gesundheitsförderung der Stadt Heidelberg und das Institut für Sport und Sportwissenschaft der Universität Heidelberg aktualisieren derzeit die Sportentwicklungsplanung der Stadt Heidelberg. Die Sportentwicklungsplanung soll dabei helfen, gute Rahmenbedingungen in Heidelberg zu schaffen, um passgenaue Sportangebote machen zu können, die sich an den Bedürfnissen der Menschen orientieren. ... Mehr lesen»

      • Heidelberg baut Zukunft – mit Herz und Verstand

    • Heidelberg baut Zukunft – mit Herz und Verstand
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Letzten Freitag wurde auf dem Gelände der ehemaligen Kinderklinik der Spatenstich für das neue digitale Herzzentrum und das Forschungsinstitut „Informatics for Life“ gefeiert. Ein Meilenstein für Medizin und Forschung in unserer Stadt. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Wissenschaftsministerin Petra Olschowski, Vertreter:innen der Universität und des Universitätsklinikums sowie der Dietmar ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Offener Brief der RCDS Heidelberg: Gegendemo gegen unseren Vortrag mit der Bundeswehr: Ihr wärt auch eingeladen gewesen

    • Heidelberg – Offener Brief der RCDS Heidelberg: Gegendemo gegen unseren Vortrag mit der Bundeswehr: Ihr wärt auch eingeladen gewesen
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Nachdem am gestrigen Mittwoch, den 29.10.2025 eine Gegendemonstration gegen unseren Vortrag in Kooperation mit der Bundeswehr auf dem Universitätsplatz abgehalten wurde, überwiegt bei uns ein Gefühl der müden Fassungslosigkeit. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Nachdem bereits gegen unseren ersten Vortrag dieser Reihe demonstriert wurde, war die weitere Demonstration gestern nicht mehr überraschend. ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Neue Südstadt: Stadt verkauft letztes Grundstück – Gemeinschaftliches Wohnprojekt paraSol erwirbt Gebäude am Paradeplatz

    • Heidelberg – Neue Südstadt: Stadt verkauft letztes Grundstück – Gemeinschaftliches Wohnprojekt paraSol erwirbt Gebäude am Paradeplatz
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Nun ist es so weit: am 28. Oktober 2025 ist das letzte Grundstück in der Neuen Südstadt durch die städtische Entwicklungsgesellschaft Campbell Barracks mbH verkauft worden. Das 1936/37 erbaute Gebäude wird zukünftig die Heimat des gemeinschaftlichen Wohnprojektes paraSol sein. Auf Grundlage einer Konzeptvergabe wurde Ende 2022 eine Kaufzusage an den ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – RCDS Heidelberg zieht positives Fazit nach Vortrag mit der Bundeswehr: sachlicher Dialog über sicherheitspolitische Fragen

    • Heidelberg – RCDS Heidelberg zieht positives Fazit nach Vortrag mit der Bundeswehr: sachlicher Dialog über sicherheitspolitische Fragen
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Ring-Christlich‑Demokratischer-Studenten (RCDS) Heidelberg blickt auf eine erfolgreiche Informationsveranstaltung in Kooperation mit einem Soldaten der Bundeswehr zurück. Knapp 50 Teilnehmer verschiedenster Altersgruppen nutzten am Mittwochabend die Gelegenheit, sich in den Räumlichkeiten der Universität über sicherheitspolitische Herausforderungen, eine mögliche Wehrpflicht und die Rolle der Bundeswehr im demokratischen Rechtsstaat zu informieren. Trotz ... Mehr lesen»

      • Edenkoben – Stoppschild missachtet und schweren Unfall verursacht

    • Edenkoben – Stoppschild missachtet und schweren Unfall verursacht
      Burrweiler / südliche Weinstraße / Landau / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Ein Autofahrer hat am Donnerstag ein Stoppschild missachtet. Der 27 Jahre alte Autofahrer hatte das Stoppschild an der Kreuzung der L507 missachtet und es kam zum Zusammenstoß mit einem Fahrzeug einer 28 Jahre alten Fahrzeugführerin, die die Weinstraße von Gleisweiler in Richtung Hainfeld befuhr. Durch ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Turmklang – Dein Freitag im Turmrestaurant im Ebertpark

    • Ludwigshafen – Turmklang – Dein Freitag im Turmrestaurant im Ebertpark
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Gute Musik, leckere Cocktails und entspannte Atmosphäre – das ist Turmklang im Turmrestaurant im Ebertpark. Mit Danjo & Verena erwartet euch ein Abend voller Stimmung und guter Vibes. Kommt vorbei, genießt den Sound und startet entspannt in das Wochenende. INDOOR Turmklang von 20:00 – 0:00 Uhr mit elektronischer Musik, Cocktails und ... Mehr lesen»

      • Kirchheim an der Weinstraße – Pedelecfahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

    • Kirchheim an der Weinstraße – Pedelecfahrer flüchtet nach Verkehrsunfall
      Kirchheim an der Weinstraße/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am gestrigen Donnerstag (30.10.25) ereignete sich gegen 19:30 Uhr in der Bissersheimer Straße ein Verkehrsunfall: Ein Pkw-Fahrer musste verkehrsbedingt in der Bissersheimer Straße anhalten. Der Fahrer eines E-Bikes fuhr auf den anhaltenden Pkw auf. Dabei entstand Sachschaden an dem Pkw. Der Fahrer des E-Bikes, es soll sich um ... Mehr lesen»

      • Worms – „DIE HUNNENKÖNIGIN“ lautet der Titel der kommenden Uraufführung der Nibelungen-Festspiele

    • Worms – „DIE HUNNENKÖNIGIN“ lautet der Titel der kommenden Uraufführung der Nibelungen-Festspiele
      Worms / Metropolregion Rhein-Neckar. „DIE HUNNENKÖNIGIN“ bei den Wormser Nibelungen-Festspielen 2026 – In Zusammenarbeit mit der Londoner Theatercompagnie „Les Enfants Terribles“ . INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote „DIE HUNNENKÖNIGIN“ lautet der Titel der kommenden Uraufführung der Nibelungen-Festspiele Worms, welche im kommenden Jahr vom 17. Juli bis 2. August auf der großformatigen Freilichtbühne vor dem Wormser zu sehen ... Mehr lesen»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com