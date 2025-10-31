Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am 23. Oktober hatten wir einen sehr informativen Heidelberger Abend zum Bauhaus-Areal.

Auf dem ehemaligen Bauhaus-Areal an der Kurfürsten-Anlage entsteht derzeit eines der spannendsten Neubauprojekte Heidelbergs: das Goethe-Quartier.

Hier trifft moderne Architektur auf historisches Stadtgefühl – mit hochwertigen Wohnungen, Serviced Apartments: möblierte, komplett ausgestattete Wohnungen, die gedacht sind als zeitlich begrenzte Wohnungen oder für Langzeitaufenthalte wie Geschäftsreisen, Büros, Gastronomie, Einkaufsmöglichkeiten und einem neuen öffentlichen Platz dem Fritz-Bauer-Platz mit mehrere Baumgruppen und Sitzmöglichkeiten die zum Verweilen einladen sollen.

Zudem kommt eine Tiefgarage mit insgesamt 332 Kfz-Stellplätze.

Herzlichen Dank an Diringer & Scheidel für die ausführliche Präsentation und Beantwortung der zahlreichen Fragen.

Weitere Informationen gibt’s auf der Homepage unter https://goethe-quartier-heidelberg.de

Quelle: „Die Heidelberger“ Gemeinderatsfraktion

Zuletzt aktualisiert am 31. Oktober 2025, 17:41