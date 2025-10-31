Frankenthal – Verkehrsunfall – Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit – Geschädigter gesucht

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 30.10.2025 gegen 14:45 Uhr kam es anlässlich eines Wendemanövers im Europaring in Frankenthal zu einem Verkehrsunfallgeschehen zwischen mehreren Fahrzeugen. Der 74-jährige Mercedesfahrer beabsichtigte auf Höhe einer Bäckereifiliale im Europaring von der Parklücke in Längsaufstellung in den Fließverkehr einzufahren. Hierbei kam es zu einer seitlichen Kollision mit dem vorfahrtsberechtigten 21-jährigen VW-Fahrzeugführer. Durch den Zusammenstoß geriet der Mercedes auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem BMW zusammen. Der 74-jährige und 21-jährige Fahrer wurden leicht verletzt, wobei eine medizinische Versorgung vor Ort nicht notwendig war. Ihre Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden im Rahmen der Unfallaufnahme abgeschleppt. Der unfallbeteiligte BMW setzte die Fahrt ohne anzuhalten unberechtigt fort und konnte erst im Nachgang festgestellt werden. Wer kann Hinweise zu dem unfallbeteiligten BMW geben? Zeugen, oder der Unfallbeteiligte selbst, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch oder per Mail (Tel.-Nr.: 06233/313-0, E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal

Zuletzt aktualisiert am 31. Oktober 2025, 10:54