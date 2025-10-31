Frankenthal – Mehrgenerationenhaus: Kostenfreier Impulsvortrag: Mental stark – auch in Krisenzeiten!

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wie kann man die eigene mentale Stärke erhalten – gerade dann, wenn das Leben herausfordernd wird? Unter dem Titel „Mental stark – auch in Krisenzeiten!“ lädt das Mehrgenerationenhaus Frankenthal gemeinsam mit der BKK Linde am Montag, 17. November, zu einem kostenfreien Impulsvortrag ein. Die Veranstaltung findet von 17 bis 18 Uhr in den Räumen des Mehrgenerationenhauses, Mahlastraße 35, statt.

Mentale Gesundheit ist eine wertvolle Ressource, die im Alltag jedoch leicht aus dem Gleichgewicht geraten kann. Der Vortrag gibt Einblicke, was mentale Stärke eigentlich bedeutet, wie sie entsteht und wie man sie langfristig fördern kann.

Im zweiten Teil werden praktische Strategien vorgestellt, mit denen die eigene Psyche gestärkt werden kann. Von einfachen Entspannungsübungen bis hin zu alltagstauglichen Tipps, um innere Ruhe und Gelassenheit zu fördern.

Das Angebot richtet sich an alle Interessierten, die lernen möchten, in Krisenzeiten belastbar zu bleiben und neue Wege zu mehr Wohlbefinden zu finden.

Anmeldung

Die Plätze sind begrenzt. Daher wird um Anmeldung im Koordinationsbüro des Mehrgenerationenhauses Frankenthal gebeten – telefonisch unter 06233 – 3558911 oder per Email an mgh@frankenthal.de.

Weiterer Informationen über das Programm und Veranstaltungen im MGH sind unter www.frankenthal.de/mgh oder direkt bei einem Besuch im MGH zu finden.

www.frankenthal.de/mehrgenerationenhaus

www.frankenthal.de/mgh

Quelle: Stadt Frankenthal

Zuletzt aktualisiert am 31. Oktober 2025, 17:37