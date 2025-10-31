Frankenthal – Gemeindeschwestern plus in Frankenthal Infostand auf dem Wochenmarkt

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Die beiden „Gemeindeschwestern plus“ bieten in Frankenthal und den Vororten Beratung, un-ter anderem zu Freizeit- und Hilfsangeboten, für Senioren – insbesondere hochbetagte Men-schen – an, die noch keine Pflege benötigen, aber doch hier und da merken, dass sie nicht mehr alles problemlos alleine meistern können. Am Dienstag, 4. November, von 10 bis 12 Uhr, stellen Maria Bachmann und Gülsah Davarci, sowie die Beraterinnen des Pflegestützpunkts sich und ihr Angebot wieder an einem Infostand auf dem Frankenthaler Wochenmarkt vor. Die beiden Fachkräfte sind in der Wormser Straße /August-Bebel-Straße zu finden. Das ist der letzte Info-Stand in diesem Jahr. Die Termine für 2026 werden im städtischen Veranstaltungskalender veröffentlicht unter www.frankenthal.de/events. „Gemeindeschwester plus“ ist ein Landesprogramm und wird gefördert vom Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung (MASTD) aus Mitteln des Landes Rhein-land-Pfalz.

Gemeindeschwesternplus: Beratung für ältere Menschen ohne Pflegegrad

Maria Bachmann ist unter 06233 89 441 bzw. maria.bachmann@frankenthal.de und Gülsah Davarci ist unter 06233 89 950 bzw. guelsah.davarci@frankenthal.de zu erreichen. Ihr Büro haben sie in der Westlichen Ringstraße 27 (unter der Commerzbank).



Pflegestützpunkt Frankenthal I und II: Beratung für gesetzliche Versicherte mit Pflegegrad

Heike Schäfer ist unter 06233 3564132 bzw. heike.schaefer@pflegestuetzpunkte-rlp.de, Dag-mar Rademacher ist unter 06233 3564121 bzw. dagmar.rademacher@pflegestuetzpunkte-rlp.de und Sybille Wolf ist unter 06233 3564131 bzw. sybille.wolf@pflegestuetzpunkte-rlp.de zu erreichen.

Die Büros befinden sich in der Schmiedgasse 47.

Sollten die Gemeindeschwestern plus bzw. die Beraterinnen der Pflegestützpunkte unterwegs sein, werden Anrufer gebeten, eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter zu hinterlassen. Die Fachkräfte sind jeweils für das Stadtgebiet Frankenthal und die Vororte der Stadt Frankenthal im Einsatz.

Weitere Informationen finden sie im Internet unter www.frankenthal.de/soziales.

