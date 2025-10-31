Edenkoben – 63-Jähriger prallt betrunken gegen geparktes Auto

Edenkoben / Metropolregion Rhein-Neckar – Ein Verkehrsunfall mit alkoholisiertem Fahrer beschäftigte am Donnerstagnachmittag (30. Oktober 2025) die Polizei in Edenkoben. Gegen 14:30 Uhr verlor ein 63 Jahre alter Autofahrer in der Villastraße die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen am Straßenrand abgestellten Wagen.

Der Mann erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort entnahmen die Beamten ihm eine Blutprobe – ein Alkoholtest hatte zuvor rund 1,7 Promille ergeben. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Während der Bergungsarbeiten sperrte die Polizei die Villastraße kurzfristig. Der entstandene Gesamtschaden wird auf mehr als 6.000 Euro geschätzt.

Quelle: MRN-News / nach Angaben der Polizeiinspektion Edenkoben

Zuletzt aktualisiert am 31. Oktober 2025, 22:01