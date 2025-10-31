Altrip – Unbekannte versuchen in Haus einzubrechen

Altrip/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstagabend (30.10.25) gegen 19:20 Uhr versuchten bislang drei unbekannte Personen in ein Anwesen in der Paracelsusstraße nahe der Albert-Schweitzer-Grundschule einzubrechen. Der Eigentümer, welcher sich zum Zeitpunkt des Versuchs im Anwesen befand, bemerkte die drei Personen. Daraufhin flüchteten alle Personen in Richtung der Schule. Die drei Personen werden als vermutlich jüngere Personen beschrieben, die dunkel gekleidet und vermummt waren. Zu einem Schaden kam es nicht. Wer zu diesem Zeitpunkt verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat oder Hinweise zu den drei Personen geben kann, möchte sich bitte mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 – 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) in Verbindung setzen. Leider muss mit Beginn der „dunklen Jahreszeit“ auch dieses Jahr mit vermehrten Einbrüchen gerechnet werden.

Daher beachten Sie folgende Tipps der Polizei, um sich vor einem Einbruch zu schützen:

– Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

– Wenn Sie Ihren Schlüssel verloren haben, wechseln Sie umgehend den Schließzylinder aus.

– Auch wenn Sie Haus und Wohnung nur kurz verlassen: Ziehen Sie nicht nur die Tür ins Schloss, sondern schließen Sie immer, am

besten zweifach, ab.

– Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals außerhalb Ihrer Räume: Ein Einbrecher kennt jedes Versteck!

– Rollläden sollten zur Nachtzeit geschlossen werden. Achten Sie darauf, dass diese gegen Hochschieben gesichert sind.

– Gekippte Fenster können von Einbrechern leicht geöffnet werden.

Weitere Tipps wie sie sich vor Einbrechern schützen können, finden sie unter www.polizei-beratung.de .

– Weiterhin bieten unsere Bezirksbeamtinnen und -beamten eine Beratung zum Einbruchschutz direkt bei Ihnen zu Hause an!

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Schifferstadt

Zuletzt aktualisiert am 31. Oktober 2025, 13:05