Weinheim – Rabimmel, Rabammel, Rabumm Am 8. November in der Innenstadt – Martinszüge auch in der Weststadt und in den Ortsteilen

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Rabimmel, rabammel, rabumm: St. Martin steht vor der Tür und am Samstag, 8. November, reitet er auch in Weinheim wieder durch den Schlosspark. Dort auf der Wiese vor der Schlossterrasse wird St. Martin sein Ross anhalten und dort wird auch wieder das Martinsfeuer brennen. Der Schlosspark bietet viel Atmosphäre für den Abschluss des Zuges, sowie reichlich Platz für Kinder und Eltern – so die Erfahrungen der letzten Jahre. In der Dunkelheit des Parks kommen die Lampions der Kinder besonders gut zur Geltung. Die Aufstellung des Zuges erfolgt wie immer um 17.45 Uhr in der Schulstraße vor der Pestalozzi-Schule in Richtung Schloss. Angeführt von St. Martin auf einem echten Pferd, das wieder vom Fahrteam Rohrbacher gesattelt wird. Zu St. Martinsliedern laufen die Kinder die Albert-Ludwig-Grimm-Straße hinauf, dann über die Rote Turmstraße durch den Seiteneingang gegenüber der Schlossgartenstraße in den Schlosspark, dort in jedem Fall um den Weiher und zur Wiese. Alle nicht schulpflichtigen Kinder und deren Eltern können sich direkt hinter dem Komitee aufstellen. Die Schulkinder laufen im Schulverbund. Die Jugendfeuerwehr sorgt für die Bewirtung. Der Kinderschutzbund Weinheim e.V. stiftet und verteilt die Martinsmännchen

Bereits einen Tag zuvor, am Freitag, 7. November, ziehen die Weststadt-Kinder hinter St. Martin von der Königsberger Straße (Aufstellung 17.45 Uhr) über die Liegnitzer Straße und Stettiner Straße zur Breslauer Straße, vorbei am Rolf-Engelbrecht-Haus zum Sepp-Herberger-Stadion, wo auf dem Parkplatz zwischen dem HSC und dem AC der Abschluss geplant ist. Alle teilnehmenden Kinder bekommen auch hier ein leckeres Martinsmännchen geschenkt. In der Weststadt werden die Martinsmännchen vom Verein „Pro West“ gestiftet. Auch dort schenkt die Jugendfeuerwehr bei der Ausgabe der Backwaren Glühwein und Kinderpunsch aus. Für die Kinder auf der Waid und der Ofling, veranstaltet die IG Waid wieder einen eigenen Martinszug. Dafür trifft man sich am Mittwoch, 5. November, 17.30 Uhr, am Kindergarten im Hammerweg. Am Donnerstag, 6. November, findet um 18 Uhr der Martinszug für die Kinder in Lützelsachsen statt. Aufstellung ist dieses Jahr auf dem Parkplatz der Gemeindehalle. Der Zug geht über die Wintergasse zum Sandloch-Sportplatz. Dort findet am brennenden Martinsfeuer die Ausgabe der Martinsmännchen statt. In Ritschweier findet der Martinsumzug am Montag, 10. November um 18 Uhr statt. Treffpunkt ist ebenfalls am Kinderspielplatz. An der Zugstrecke wird die Straßenbeleuchtung ausgeschaltet.

Beim Martinszug in Hohensachsen sammeln sich die Teilnehmer am Dienstag, 11. November um 18 Uhr im Schulhof der Grundschule in der Kaiserstraße. Die Strecke verläuft über die Brucknerstraße, Fontanestraße, Sachsenstraße, am Rathaus vorbei bis zur Lutherstraße, dann über die Lessingstraße und die Jahnstraße zurück zur Kaiserstraße. Der Martinsumzug in Rippenweier findet am Dienstag, 11. November, um 18 Uhr statt. Aufstellung und Start ist an der Verwaltungsstelle, von dort zieht der Zug zur Schule. Es gibt Martinsmännchen für jedes Kind. Die Straßenbeleuchtung wird abgeschaltet.

Der Martinszug in Oberflockenbach findet auch am Dienstag, 11. November um 18 Uhr statt. Gestartet wird wieder an der Theodor-Heuss-Schule, die Strecke führt über: In der Dell¬, Alte Straße, Kohlklinge, Ginsterweg. Alte Straße und wieder In der Dell.

Für Speisen und Getränke sorgen der Förderverein, der Elternbeirat. Der Ortschaftsrat verteilt die Martinsmännchen. Umrahmt wird alles vom Musikverein Gorxheimertal.

Der Martinsumzug in Sulzbach findet am Dienstag, 11. November, statt. Er verläuft vom Festplatz aus über die Gutenbergstraße zurück zum Festplatz. Nach dem gemeinsamen Abschlusslied erhalten die Kinder eine Martinsbrezel, die von der örtlichen Verwaltung finanziert werden. Wie schon in den vergangenen Jahren wird die Jugendfeuerwehr gegen ein geringes Entgelt wieder Schmalzbrote, Laugenbrezeln, Tee und Glühwein anbieten. Bitte Tasse oder Becher. Der Zug startet um 18 Uhr.

Quelle: Stadtverwaltung Weinheim

