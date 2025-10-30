Weinheim – Kanalsanierung in Oberflockenbach läuft – Zufahrt zur Götzstraße wird diese Woche gesperrt – Anlieger können weiter zufahren

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Kanal- und Straßenbauarbeiten im Weinheimer Ortsteil Oberflockenbach kommen weiterhin gut voran und liegen im Plan, das hat das Amt für Verkehrsanlagen und Grünflächen sowie der Eigenbetrieb Stadtentwässerung jetzt mitgeteilt. Das heißt: Der Bauabschnitt Untere Götzstraße kann in dieser Woche bereits beginnen, früher als gedacht. Er ist, wie früh angekündigt, mit einer Vollsperrung der Straße für den Anliegerverkehr verbunden. Wer zum Wohngebiet an der Götzstraße möchte, muss die ausgeschilderte Umleitung nutzen. Der Anliegerverkehr sowie Rettungsfahrzeuge werden über die Straße Im Eichels und einen Wirtschaftsweg umgeleitet. Auf Grund der geringen
Quelle: Stadtverwaltung Weinheim
Zuletzt aktualisiert am 30. Oktober 2025, 09:41