Weinheim – Frischer Start für den Wochenmarkt

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Deutsche Marktgilde wird im nächsten Jahr Veranstalterin des Samstag-
Marktes auf dem Weinheimer Dürreplatz – Synergien nutzen
Der Weinheimer Wochenmarkt startet mit frischem Schwung ins neue Jahr: Ab
Januar 2026 übernimmt die Deutsche Marktgilde die Organisation und Durchführung des
Bauernmarktes. Der erste Wochenmarkttag unter neuer Leitung findet Anfang Januar
2026 statt.
Für die Besucherinnen und Besucher bleibt dabei alles beim Alten: Der Markt findet
weiterhin jeden Samstag von 8 bis 13 Uhr auf dem Dürreplatz vor der Weinheim Galerie
mitten in der City statt, der Angebotsschwerpunkt liegt weiter bei frischen regionalen
Produkten und dem Austausch mit vertrauten Händlerinnen und Händlern. Das Angebot
soll jedoch erweitert werden.
Der letzte Markttag in diesem Jahr ist der 20. Dezember 2025, bevor der Markt nach einer
kurzen Pause im neuen Jahr unter neuer Organisation, aber in weitgehend bewährter
Form fortgesetzt wird. „Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit der Stadt
Weinheim und den engagierten Marktbeschickern vor Ort“, sagt Peter Keil,
Niederlassungsleiter der Deutschen Marktgilde. „Gemeinsam möchten wir Bewährtes
erhalten, neue Impulse setzen und den Weinheimer Wochenmarkt als lebendigen
Treffpunkt für die Menschen in der Region weiter stärken.“ Das bundesweit agierende
Unternehmen hat seine Niederlassung für Süddeutschland im Raum Frankfurt. Unter
anderem werden von dort die Wochenmärkte in Waghäusel bei Karlsruhe und in Ketsch
am Rhein betreut.
Mit jahrzehntelanger Erfahrung im Marktgeschehen und über 160 betreuten
Wochenmärkten bundesweit steht die Deutsche Marktgilde für Expertise, Qualität und
persönlichen Austausch. „Auch künftig bleibt der Wochenmarkt Weinheim ein Ort, der
Einkaufserlebnis, Regionalität und Gemeinschaft verbindet“, ist sich Weinheims
Wirtschaftsförderer Jens Stuhrmann sicher. Auch Annick Hermes-Brehm, die Vorsitzende
des Bauernmarktvereins, begrüßte die Neuerung ausdrücklich. Schon seit einiger Zeit sei
es aufgrund eines Generationswechsels für den Verein sehr schwierig, den Wochenmarkt
in der Beschickung und Qualität zu bewahren, den die Kunden erwarten.
Mit der Marktgilde sei nun ein Partner im Boot, der durch seine Erfahrung und sein Netzwerk den
Weinheimer Markt bereichern kann. Die Beschicker – Annick Hermes- Brehm gehört mit
der elterlichen Bäckerei Brehm selbst dazu – seien froh über die Entwicklung, die der
Verein gemeinsam mit der Stadt angestoßen habe. Ein größeres und vielseitiges Angebot
sei wichtig, um den Wochenmarkt weiter als Magnet zu stabilisieren, besonders auch für
den örtlichen Einzelhandel. Annick Brehm: „Der eingeschlagene Weg ist der richtige."
Die Deutsche Marktgilde kümmert sich künftig um formale Rahmenbedingungen,
behördliche Vorgaben und die operative Umsetzung. Der Bauernmarktverein übergibt
diese Aufgaben an den neuen Partner, der sich aus den Standgebühren finanziert. Für die
Stadt bleibt die Übergabe kostenneutral.
Für Annik Hermes-Brehm bedeuten diese Veränderungen einen klaren Gewinn: „Wir
Händler haben viel Engagement gezeigt, um den Markt zu beleben. Jetzt können wir uns
wieder voll auf unser Handwerk konzentrieren und unseren Kundinnen und Kunden die
beste Qualität für die eigene Küche bieten.“ freut sich die Bäckermeisterin auf die neue
Marktatmosphäre in Weinheim. Auch Jens Stuhrmann sieht die Vorteile dieser
Veränderung: „Es ist uns wichtig, den Fortbestand des Weinheimer Wochenmarktes
dauerhaft zu sichern. Die Deutsche Marktgilde bringt Erfahrung und ein starkes Netzwerk
zu lokalen Herstellern mit – so bleibt das Angebot nicht nur erhalten, sondern wird auch
regelmäßig bereichert.“
In Absprache mit dem Stadtmarketing und dem Verein
„Lebendiges Weinheim“ seien auch Veranstaltungen und weitere besondere Angebote auf
dem Dürreplatz möglich. Mit einer eigenen Marketing-Firma wird die Deutsche Marktgilde
den Weinheimer Wochenmarkt auch über die Region hinaus bewerben.
Weitere Informationen zu den Wochenmärkten der Deutschen Marktgilde – und zukünftig
auch zum Weinheimer Wochenmarkt – gibt es unter www.treffpunkt-wochenmarkt.de oder
auf Instagram unter treffpunkt_wochenmarkt.
Quelle: Stadt Weinheim
Zuletzt aktualisiert am 30. Oktober 2025, 22:31