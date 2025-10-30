Weinheim – Frischer Start für den Wochenmarkt



Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Deutsche Marktgilde wird im nächsten Jahr Veranstalterin des Samstag-

Marktes auf dem Weinheimer Dürreplatz – Synergien nutzen

Der Weinheimer Wochenmarkt startet mit frischem Schwung ins neue Jahr: Ab

Januar 2026 übernimmt die Deutsche Marktgilde die Organisation und Durchführung des

Bauernmarktes. Der erste Wochenmarkttag unter neuer Leitung findet Anfang Januar

2026 statt.

Für die Besucherinnen und Besucher bleibt dabei alles beim Alten: Der Markt findet

weiterhin jeden Samstag von 8 bis 13 Uhr auf dem Dürreplatz vor der Weinheim Galerie

mitten in der City statt, der Angebotsschwerpunkt liegt weiter bei frischen regionalen

Produkten und dem Austausch mit vertrauten Händlerinnen und Händlern. Das Angebot

soll jedoch erweitert werden.

Der letzte Markttag in diesem Jahr ist der 20. Dezember 2025, bevor der Markt nach einer

kurzen Pause im neuen Jahr unter neuer Organisation, aber in weitgehend bewährter

Form fortgesetzt wird. „Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit der Stadt

Weinheim und den engagierten Marktbeschickern vor Ort“, sagt Peter Keil,

Niederlassungsleiter der Deutschen Marktgilde. „Gemeinsam möchten wir Bewährtes

erhalten, neue Impulse setzen und den Weinheimer Wochenmarkt als lebendigen

Treffpunkt für die Menschen in der Region weiter stärken.“ Das bundesweit agierende

Unternehmen hat seine Niederlassung für Süddeutschland im Raum Frankfurt. Unter

anderem werden von dort die Wochenmärkte in Waghäusel bei Karlsruhe und in Ketsch

am Rhein betreut.

Mit jahrzehntelanger Erfahrung im Marktgeschehen und über 160 betreuten

Wochenmärkten bundesweit steht die Deutsche Marktgilde für Expertise, Qualität und

persönlichen Austausch. „Auch künftig bleibt der Wochenmarkt Weinheim ein Ort, der

Einkaufserlebnis, Regionalität und Gemeinschaft verbindet“, ist sich Weinheims

Wirtschaftsförderer Jens Stuhrmann sicher. Auch Annick Hermes-Brehm, die Vorsitzende

des Bauernmarktvereins, begrüßte die Neuerung ausdrücklich. Schon seit einiger Zeit sei

es aufgrund eines Generationswechsels für den Verein sehr schwierig, den Wochenmarkt

in der Beschickung und Qualität zu bewahren, den die Kunden erwarten.

Mit der Marktgilde sei nun ein Partner im Boot, der durch seine Erfahrung und sein Netzwerk den

Weinheimer Markt bereichern kann. Die Beschicker – Annick Hermes- Brehm gehört mit

der elterlichen Bäckerei Brehm selbst dazu – seien froh über die Entwicklung, die der

Verein gemeinsam mit der Stadt angestoßen habe. Ein größeres und vielseitiges Angebot

sei wichtig, um den Wochenmarkt weiter als Magnet zu stabilisieren, besonders auch für

den örtlichen Einzelhandel. Annick Brehm: „Der eingeschlagene Weg ist der richtige."

Die Deutsche Marktgilde kümmert sich künftig um formale Rahmenbedingungen,

behördliche Vorgaben und die operative Umsetzung. Der Bauernmarktverein übergibt

diese Aufgaben an den neuen Partner, der sich aus den Standgebühren finanziert. Für die

Stadt bleibt die Übergabe kostenneutral.

Für Annik Hermes-Brehm bedeuten diese Veränderungen einen klaren Gewinn: „Wir

Händler haben viel Engagement gezeigt, um den Markt zu beleben. Jetzt können wir uns

wieder voll auf unser Handwerk konzentrieren und unseren Kundinnen und Kunden die

beste Qualität für die eigene Küche bieten.“ freut sich die Bäckermeisterin auf die neue

Marktatmosphäre in Weinheim. Auch Jens Stuhrmann sieht die Vorteile dieser

Veränderung: „Es ist uns wichtig, den Fortbestand des Weinheimer Wochenmarktes

dauerhaft zu sichern. Die Deutsche Marktgilde bringt Erfahrung und ein starkes Netzwerk

zu lokalen Herstellern mit – so bleibt das Angebot nicht nur erhalten, sondern wird auch

regelmäßig bereichert.“

In Absprache mit dem Stadtmarketing und dem Verein

„Lebendiges Weinheim“ seien auch Veranstaltungen und weitere besondere Angebote auf

dem Dürreplatz möglich. Mit einer eigenen Marketing-Firma wird die Deutsche Marktgilde

den Weinheimer Wochenmarkt auch über die Region hinaus bewerben.

Weitere Informationen zu den Wochenmärkten der Deutschen Marktgilde – und zukünftig

auch zum Weinheimer Wochenmarkt – gibt es unter www.treffpunkt-wochenmarkt.de oder

auf Instagram unter treffpunkt_wochenmarkt.

Quelle: Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 30. Oktober 2025, 22:31