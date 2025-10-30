Viernheim – Vollsperrung der Entlastungsstraße wegen Arbeiten an Stromleitungen – Tagesbaustellen vom 10. bis 13. November und vom 17. bis 20. November 2025

Viernheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Aufgrund notwendiger Arbeiten an Stromleitungen kommt es im November zu einer temporären Vollsperrung der Entlastungsstraße. Betroffen ist der Abschnitt zwischen der Zufahrt zum Tennisclub und der Einmündung in die Saarlandstraße.

Die Sperrung erfolgt vom 10. bis 13. November sowie zusätzlich vom 17. bis 20. November 2025, jeweils täglich in der Zeit von 8:00 bis 17:00 Uhr. Es handelt sich um sogenannte Tagesbaustellen, sodass die Straße außerhalb dieser Zeiten befahrbar bleibt.

Während der Sperrzeiten wird der Verkehr über den Heinrich-Lanz-Ring umgeleitet. Für Fußgänger und Radfahrer steht eine Ausweichroute über den Weg zwischen Golfplatz und Tennisclub zur Verfügung.

Die Maßnahme wird durchgeführt von der Powerlines Energy Germany GmbH, die für die Arbeiten an den Stromleitungen verantwortlich ist. Die Stadt Viernheim bittet alle Verkehrsteilnehmenden um Verständnis für die Einschränkungen und empfiehlt, den Bereich während der Sperrzeiten weiträumig zu umfahren.

Quelle: Stadt Viernheim

Zuletzt aktualisiert am 30. Oktober 2025, 20:37